特戰456公里大行軍 操演用英文軍語傳達指令

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（中央社記者游凱翔新竹25日電）軍方人士日前透露，特戰部隊多年來與美方交流，相關制度及應用都能在相關演訓一窺端倪，而國軍特戰部隊近日進行456公里行軍，今天在新竹坑子口演訓時，官兵均以英文的軍語傳達指令，以利溝通順暢。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，一度深入台灣南方及東南方空域，甚至還多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除了對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍以武力侵台。

陸軍今天表示，為強化特戰戰力，陸軍特種作戰指揮部特戰第五營於3月15日至4月1日（18天），執行今年上半年「戰術任務訓練（行軍）」，全程橫跨新北、桃、竹、苗4個縣市、23鄉鎮，共456公里，今天進入第10天、累計234公里，並於新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練。

軍方人士日前曾告訴中央社記者，特戰部隊多年來曾與美方交流，例如美軍特戰分遣隊（ODA，Operational Detachment Alpha）的大小規模及運用方式，已在國軍特戰單位中實施，因此在各項演訓中，均能一窺端倪。

特別的是，在今天訓練中，特戰官兵在開設隱藏伏擊區、及進行特種偵察及伏擊作戰科目時，相較過往，此次均以英文軍語傳達指令。

記者詢問航特部政戰主任王俊傑少將，此次使用英語指令，是否是與美軍指導有關。

王俊傑回應，此為特戰部隊執行訓練時所使用簡語，例如「限制空間戰鬥」英文簡稱為CQB（Close-Quarters Battle），而小部隊特種作戰的英文則是SUT（Small Unit Tactics），不使用中文而使用英語簡稱的優點是可快簡單表達、快速達成任務，並無特殊意義。

針對此次訓練重點，航特部指出，長達456公里訓練過程中，結合特戰核心訓練項目，置重點於「應援重要目標防護」、「協力打擊部隊反擊」等多元訓練，特戰官兵自15日執行任務迄今，經歷3次夜行軍、動輒20公里以上徒步行軍訓練，且有超過一半訓練都是在風雨中實施。

航特部說，在多變的天氣型態與高壓訓練場域下，是鍛鍊特戰勇士具備勇猛頑強精神，不可或缺的關鍵。

至於為何將戰術任務「行軍」名稱改為戰術任務「訓練」。陸軍日前告訴中央社記者，考量行軍僅為整體訓練其中一環，並結合地區防衛部隊執行協同訓練，因此去年將原本「山隘行軍」正名為特戰部隊「戰術任務訓練」，以符合訓練目標。（編輯：翟思嘉）1110325

為強化特戰戰力，陸軍特種作戰指揮部特戰第五營展開為期18天的「戰術任務訓練」，25日在新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練，官兵進行伏擊作戰等操演項目。中央社記者裴禛攝 111年3月25日

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營執行長達18天的「戰術任務訓練」，橫跨新北、桃園、新竹、苗栗4個縣市，25日進入第10天，在新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練，執行戰傷救護等操演項目。中央社記者裴禛攝 111年3月25日

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營展開今年上半年「戰術任務訓練」，首次將「常備兵役軍事訓練」訓員納入各項隨隊訓練，強化後備戰力戰鬥技能。中央社記者裴禛攝 111年3月25日

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營執行今年上半年「戰術任務訓練」，25日在新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練，執行應用射擊等，強化戰力。中央社記者裴禛攝 111年3月25日

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營展開為期18天橫跨4個縣市的「戰術任務訓練」，25日在新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練，執行應用射擊等訓練科目。中央社記者裴禛攝 111年3月25日

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營展開今年上半年「戰術任務訓練」，25日進入第10天、累計里程234公里，官兵在新竹坑子口靶場進行戰傷救護等訓練項目，掩護受傷人員撤離。中央社記者裴禛攝 111年3月25日

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營執行今年上半年「戰術任務訓練」，25日在新竹坑子口靶場進行戰傷救護等訓練項目，以優勢兵力掩護受傷人員撤離。中央社記者裴禛攝 111年3月25日

為強化特戰戰力，陸軍特種作戰指揮部特戰第五營展開今年上半年「戰術任務訓練」，25日在新竹坑子口靶場進行戰傷救護等訓練項目，為受傷人員進行包紮。中央社記者裴禛攝 111年3月25日

陸軍特戰官兵進行456公里行軍，25日於新竹坑子口靶場進行小部隊特種作戰訓練。中央社記者游凱翔攝 111年3月25日