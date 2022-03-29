防疫期間 內政部：人民團體及合作社可視訊開會

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（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部今天說，因指揮中心不再公布警戒等級，去年7月開放全國各級人民團體及合作社得以視訊方式召開會員大會，將延續到中央流行疫情指揮中心成立期間都可適用，以減少群聚風險。

內政部透過新聞稿表示，因應指揮中心從3月1日起，不再公布警戒等級，內政部曾公告去年7月13日起，在二級警戒期間開放全國各級人民團體及合作社得以視訊方式召開會員（社員）大會（含代表大會），但不得辦理選舉、補選、罷免等事項的政策，將延續至疫情指揮中心成立期間都可適用，讓團體可減少群聚，降低相互感染風險，同時又能兼顧會（社）務推動。

內政部說，之前規範人民團體及合作社的理監事會議採視訊方式進行前，應於章程中明定有關視訊出席、簽到及表決方式的規定，並提會員大會通過後報主管機關備查。

內政部指出，不過在109年3月時，已聲明放寬於防疫期間人民團體及合作社如果未及召開會員（社員）大會修正章程，可先行以視訊方式召開理監事會議並執行其職務，這部分的作法也持續沿用。

內政部呼籲，各項集會活動措施雖因應疫情而放寬調整，但請所有團體及成員仍須確實遵守指揮中心公告相關防疫規定，與政府共同努力，守護民眾健康。（編輯：趙蔚蘭）1100329