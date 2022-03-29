日本自民黨青年局長擬5月訪台 將拜會蔡總統

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本執政黨自由民主黨青年局今天宣布，正規劃5月初訪問台灣，預定與總統蔡英文等政要會談。自民黨青年局由45歲以下國會議員等組成，是自民黨與台灣最重要的交流窗口之一。

日本時事社報導，自民黨青年局長小倉將信今天在自民黨總部對媒體表示，考慮5月3日至7日之間訪問台灣，行程正在協調中，此行預定與總統蔡英文等人會談。

小倉表示，將針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、烏克蘭局勢、台灣海峽等議題與蔡總統等人進行意見交換。因為基於安全保障的觀點，這些議題目前備受注目。

小倉今年1月31日率青年局主管鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮等，前往位於東京白金台的駐日代表處拜訪時表示，青年局往年都率團訪台，但2021年和2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法成行。他期盼5月日本長假期間（日本稱黃金週）疫情穩定能訪台。

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自民黨青年局由45歲以下國會議員、地方議員及青年黨員組成，是自民黨與台灣最重要的交流窗口之一。青年局與台灣交流源於1967年底，蔣經國當時以國防部長身份訪日受到禮遇，之後自民黨青年局與國民黨的反共青年救國團相互交流。

自民黨青年局已有多位擔任局長的政治人物之後成為首相，被稱為「首相的搖籃」。前首相安倍晉三、麻生太郎等歷代自民黨青年局長都很重視與台灣的交流。（編輯：韋樞）1110329