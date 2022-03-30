民團盼打破處女膜假象應正名 國健署：支持

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民進黨立委林淑芬（右）、台灣女人連線理事長黃淑英（中）與台灣婦產科醫學會副秘書長林姿吟（左）30日在立法院舉行「打破處女膜假象 正名一起來」記者會指出，「處女膜」在父權社會「處女情結」宰制下產生迷思，被附加傳統價值，嚴重傷害女性人格與健康，呼籲衛福部研議適當名稱取代「處女膜」及「惡露」。中央社記者王飛華攝 111年3月30日

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（中央社記者王揚宇台北30日電）台灣女人連線等民間團體與民進黨立委林淑芬今天召開記者會表示，身體部位的命名不應該連結道德或價值，處女膜及惡露既名不符實，又有歧視的意涵，傷害全體女性，呼籲衛福部應研議適當名稱取代。

受邀出席記者會的衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫說，站在國民健康署的立場是完全正向支持，如果之後大家用社會普遍可以接受的名詞，在宣導教育上一定全力配合支持，而且逃避沒有辦法給孩子正確的觀念，反而會造成更多誤解。

台灣女人連線理事長黃淑英、台灣婦產科醫學會副秘書長林姿吟及林淑芬等人，今天在立法院召開「打破處女膜假象，正名一起來」記者會指出，性別平等推動多年，許多概念不斷推進，卻還有許多過時又傷害女人的歧視語言，存在大家周遭，例如處女膜、惡露。

林淑芬說，瑞典性教育協會2015年推動把處女膜正名為「陰道冠」，而且處女膜並非一片「膜」，大家應該想一個更中性的名稱，取代處女膜這個名詞，更不應該因為錯誤認知，對女性造成極大壓力。

台灣女人連線及與會人士呼籲，衛福部應研議適當名稱取代「處女膜」與「惡露」，也請教育部將字典及醫學教科書中的用詞，隨著衛福部正名而順修，並在教學中澄清相關迷思，導正視聽。

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今天受邀出席記者會的衛福部醫事司副司長劉玉菁則說，處女膜有一個替代名詞叫「陰道瓣」，只是大家鮮少使用該名詞，如果未來有一個更合適取代的名詞，大家一起推動，如果這個名詞對消除性別歧視會有正面效益，大家一定是通力合作。

不過，劉玉菁表示，這些名詞畢竟已經用了很多年，在找出適合名詞取代前，大家應該從教育或透過各種管道，至少不要讓它有不正確的價值連結。（編輯：翟思嘉）1110330