外交替代役招募87名役男 新增影片創作等專長

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（中央社記者葉素萍台北31日電）國合會辦理的「外交替代役」招募將自4月1日至30日開放申請，招募領域除了往年常見的農林漁牧、公衛醫療、經貿資訊，新增工業教育、工業管理、影片創作專長，預計招募23項專長、共87名役男，派赴中南美洲、加勒比海、非洲等地。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、國際合作發展基金會副秘書長李志宏今天在外交部例行記者會業務簡報。

李志宏表示，外交部委託財團法人國際合作發展基金會（國合會）辦理的「外交替代役」招募計畫，將自4月1日至30日開放申請。

李志宏表示，為配合現行援外合作計畫的多元性，今年招募專長除了往年常見的農林漁牧、公衛醫療、經貿資訊、行銷企劃、外語等領域外，新增工業教育及工業管理2項專長，並因應新媒體及影音平台崛起趨勢，擴大招募影片創作專長役男，預計將招募23項專長總共87名役男，派赴中南美洲、加勒比海、太平洋與非洲等地區國家服勤。

國合會說，外交替代役自2001年開辦至今，一直是替代役熱門役別，雖現行法規一般役別役男僅須服4個月的軍事訓練役，但每年仍有許多役男選擇服10個月的外交替代役，前往海外協助台灣駐外技術團執行技術合作計畫。

國合會表示，擔任外交替代役前往海外服勤，不僅可運用所學協助當地人改善生活，更能拓展國際視野，體驗異國文化，並培養獨立自主能力及提升自信。

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國合會說，許多役男更在退役後選擇加入國合會駐外技術團，再次前往海外服務執行國際援助計畫，開創多元化的生涯選擇。若有符合今年外交替代役招募專長資格的青年才俊，絕不要錯過一年僅招募一次的外交替代役。（招募連結：https://www.nca.gov.tw/sugsys/）

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中表示，外交替代役計畫推動至今已逾20年，超過2000名役男參與協助外館推動農技及醫衛合作業務，而且目前在國合會擔任海外技師者，有近40%曾是替代役男。（編輯：翟思嘉）1110331