巡迴部落放映紀錄片 促轉會助原民政治受難者對話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）促轉會與國家人權博物館合作辦理「maine’e 回家-政治受難紀錄片部落巡迴放映」活動，帶著原住民政治受難者的紀錄片回到部落播映並展開對話，希望協助部落理解並接納政治受難者及其後代，進而平復歷史傷痕。

促進轉型正義委員會今天發布新聞稿指出，經主動調查發現，威權統治時期政治受難者中有67位具原住民族身分，其中部分人的罪名已公告撤銷，但仍有許多原住民族政治受難者家庭，因為過去長時間的污名，在部落中受到排斥與噤聲，甚至被迫離鄉背井。

促轉會指出，布農族人伍保忠於1952年，被懷疑參與叛亂組織而遭逮捕，在羈押期間因病死亡，被隨意葬在六張犁的亂葬崗，遺骨在67年後才終於在長老教會與促轉會的協助下回到東埔安息。

賽夏族人趙文從於1952年遭到逮捕，被控因知曉堂弟趙巨德與林昭明等人的「台灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」卻未舉報，判為「明知為匪諜而不告密檢舉」，判處有期徒刑2年，出獄後被迫離開部落，四處流離謀生。

西拉雅族人陳賢德於1965年因借出鋼板與鐵筆供「台灣共和國獨立革命辦法」起草人林新照使用，而受「預備以非法之方法顛覆政府」判決，判處有期徒刑5年、褫奪公權3年，家中子女頓失父親的關愛，生計重擔也落在妻子肩上。

儘管促轉會已進行公告罪名撤銷，但許多受難者及其家屬，至今仍沒有辦法被部落理解與接納。促轉會認為，這些歷史的傷痕、誤會、痛苦需要長時間的療癒，更需要有重新正名、澄清、宣告的契機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

促轉會說，在任務結束之際，他們與國家人權博物館合作辦理「maine’e 回家-政治受難紀錄片部落巡迴放映」活動（maine’e 鄒族語，近似「回家」之意），帶著原住民政治受難者的紀錄片回到部落，希望透過原住民族文化事業基金會紀錄片攝影團隊長期拍攝完成的成果，協助部落理解受難者與其家族的故事，為他們逐漸洗去污名，重新修復並連結與部落、祖靈的關係。

促轉會表示，這次放映活動共計3場，分別為，4月9日於南投東埔部落放映伍保忠紀錄片、4月23日於新竹大隘部落放映趙文從紀錄片、4月28日於花蓮東里部落放映陳賢德紀錄片。活動無須報名，可自由參加。（編輯：林興盟）1110406