更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 政治

傳裴洛西將訪台 北京：美國國會應奉行一中政策

2022/4/7 17:13（4/8 07:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京7日電）日媒報導美國眾議院議長裴洛西將率團訪問台灣，中國外交部發言人趙立堅今天說，美國國會應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策；中方已向美方提出嚴正交涉。

日本富士新聞網（FNN）獨家報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

趙立堅今天在中國外交部例行記者會上表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。「美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的『一個中國』政策」。

他說，如果裴洛西訪台，這將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

趙立堅要求美方「立即取消裴洛西眾議長訪台計畫」，停止美台官方往來，以實際行動履行美方不支持「台獨」的承諾。如果美方一意孤行，中方必將「採取堅決有力措施」，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

中華民國外交部發言人歐江安上午回答媒體提問時表示，外交部與駐美各館處持續推動洽邀美國的官員與政要訪問台灣。但是對於媒體詢問的裴洛西等人士的邀訪，如果有具體的進展，外交部會在適當的時候對外說明。（編輯：呂佳蓉）1110407

延伸閱讀
裴洛西確診COVID-19無症狀 亞洲行將延期
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載