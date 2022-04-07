傳裴洛西將訪台 北京：美國國會應奉行一中政策

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（中央社記者張淑伶北京7日電）日媒報導美國眾議院議長裴洛西將率團訪問台灣，中國外交部發言人趙立堅今天說，美國國會應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策；中方已向美方提出嚴正交涉。

日本富士新聞網（FNN）獨家報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

趙立堅今天在中國外交部例行記者會上表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。「美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的『一個中國』政策」。

他說，如果裴洛西訪台，這將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

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趙立堅要求美方「立即取消裴洛西眾議長訪台計畫」，停止美台官方往來，以實際行動履行美方不支持「台獨」的承諾。如果美方一意孤行，中方必將「採取堅決有力措施」，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

中華民國外交部發言人歐江安上午回答媒體提問時表示，外交部與駐美各館處持續推動洽邀美國的官員與政要訪問台灣。但是對於媒體詢問的裴洛西等人士的邀訪，如果有具體的進展，外交部會在適當的時候對外說明。（編輯：呂佳蓉）1110407