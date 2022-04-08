籲落實居住正義 民眾黨促精進租屋實價登錄辦社會宅

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（中央社記者郭建伸台北8日電）行政院會日前通過擴大租金補貼專案，台灣民眾黨立法院黨團今天指出，政府應持續追蹤租金補貼成效，並加速興辦社會住宅，精進租屋實價登錄、制定囤房稅，增加持有房屋成本，協助民眾居住困境。

行政院3月31日院會通過新台幣300億元擴大租金補貼專案，預計今年7月起，擴大、加碼補助租金補貼，放寬申請資格，納入頂樓加蓋租屋族等，受惠戶數提升為50萬戶，且針對青年、新婚、育兒家庭與經濟弱勢另有加碼補助，補貼金額總規模也由新台幣57億元提高至300億元。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、副總召賴香伶、立委蔡壁如今天舉行「落實居住正義，租屋實價登錄精進，準用消保法」記者會。

張其祿表示，政府放寬租金補貼申請資格，外界對政策樂觀其成，但租屋黑市問題一天不解決，租屋族就難以真正受惠；許多符合資格的租屋族沒申請補貼，最關鍵原因是房東不允許。

張其祿指出，政府除了應推動租屋實價登錄精進，打破租屋黑市，也應以消費者保護法因應租屋糾紛。

賴香伶指出，政府粗估台灣約有87萬租屋量，但社宅包租代管登錄3萬3234戶、租賃實價登錄只有3萬9869戶，總共只有7.2萬戶登錄，反映租屋黑市問題嚴重，不只政府無法掌握當年租屋市場價格現況，也缺乏租屋族保障。

賴香伶也提到，日前的台中興中街大火和高雄的城中城大火歷歷在目，為避免憾事再度發生，內政部應配合財政部配合，完備租屋登錄措施，掌握當前租屋市場價格，並推動安心租屋認證範疇，不讓潛在危險區域成為城市死角。

蔡壁如則表示，台灣的住宅政策從國民住宅、合宜住宅到社會住宅，政府雖推動幾10年，但民眾房貸、租金負擔更重；300億租金補貼就算能補貼50萬租屋戶，也僅是蔡政府短期買票的政策嗎啡。

蔡壁如強調，政府應推行「囤房重稅、出租減稅」的囤房稅，租屋市場透明化，才能讓300億租金補貼真正有效。（編輯：翟思嘉）1110408