觀光運輸業逾30團體薦舉 挺林佳龍選台北市長

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）繼3月底台北市計程車工會挺前交通部長林佳龍選台北市長後，今天包括觀光業及遊覽車、客運、租賃車等運輸業30多個公會、協會，共同發出聯署書，薦舉林佳龍參選台北市長。

聯署書指名給民主進步黨中央黨部及民主進步黨主席蔡英文。

聯署書提到，林佳龍曾任中央與地方各階層要職，交通部長任內嘉惠觀光及運輸業良多，舉凡稅費減徵、職能培訓、法規研修等不一而足，尤其109年全球COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫情環伺，嚴重衝擊國內百業營運之際，更傾力挹注有限防疫資源並輔以各項補助措施，襄助交通部轄管各業渡過難關。

業者稱讚林佳龍以前瞻思維，推動小客車租賃業數位升級轉型，整合跨部會資源為產業打造結合觀光旅宿及交通運輸為一體的資訊平台，使觀光旅運由一原屬既有營運態傳統產業，鏈結科技資訊與時俱進。

業者還讚賞林佳龍在交通部長任內，致力優化交通及觀光產業體質、接軌全球觀光，同時加強偏鄉建設、實現交通平權、完善各項便捷交通網路，更在強化智慧運用前提下提升運輸效率與建構安全交通環境，落實運輸風險管理，迄今已多見成果。

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業者認為，應借重林佳龍各階段公職期間對市政及公共工程建設的經驗，適才任用為先，力薦林佳龍參選台北市長，讓首都市政煥然一新。

參與聯署單位，包括：中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會、中華民國汽車商業公會全國聯合會、中華民國旅行業商業同業公會全國聯合會、中華民國觀光產業理事長交流協會、台北市遊覽車客運商業同業公會，及包含北、中、南縣市交通運輸相關公會。（編輯：管中維）1110408