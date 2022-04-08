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蔡英文12/300

官邸有確診足跡 蔡總統篩檢陰性、取消視察指揮中心

2022/4/8 14:37（4/8 17:13 更新）
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總統官邸8日通報有確診者足跡，蔡總統篩檢結果為陰性。（中央社檔案照片）
總統官邸8日通報有確診者足跡，蔡總統篩檢結果為陰性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）總統府發言人張惇涵今天表示，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，經醫療團隊稍早篩檢結果，總統蔡英文為陰性，目前健康狀況良好。

總統府說，蔡總統原訂下午3時20分視察中央流行疫情指揮中心行程取消。

張惇涵下午表示，蔡總統連假期間4月4日和11名家人在官邸午宴，其中一人篩檢後確診。依照防疫相關規定，進出總統官邸必須測量體溫，當天餐敘設有隔板，總統與確診家人有3公尺距離。

他說，除官邸全面清消外，總統和賴副總統以及相關幕僚篩檢均為陰性。依照指揮中心規定，以及考量國安因素，總統將於官邸進行隔離到4月14日，再進行7天健康管理。因此，總統所有公開行程到14日止暫停，相關幕僚自我健康管理。

此外，總統這幾天相關工作會以線上視訊會議進行，不會產生太大影響。醫療團隊會持續掌握正副總統健康狀況。（編輯：謝佳珍）1110408

總統府發言人張惇涵8日表示，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，經醫療團隊稍早篩檢結果，總統蔡英文為陰性，目前健康狀況良好。圖為蔡總統（中）上午出席第32屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會。中央社記者張新偉攝 111年4月8日
總統府發言人張惇涵8日表示，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，經醫療團隊稍早篩檢結果，總統蔡英文為陰性，目前健康狀況良好。圖為蔡總統（中）上午出席第32屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會。中央社記者張新偉攝 111年4月8日
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