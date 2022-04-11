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首頁 / 政治

台中市議員施志昌助理確診 賴清德快篩陰性

2022/4/11 13:50（4/11 14:18 更新）
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（中央社記者葉素萍台北11日電）台中市議員施志昌的助理確診，副總統賴清德曾於4月9日與施志昌出席相同餐會。總統府今天說，確診者未出席活動，施志昌篩檢為陰性，賴副總統與施志昌也不同桌，但為求慎重起見，賴副總統一早也進行快篩，結果為陰性。

總統府發言人張惇涵今天向媒體表示，經了解，施志昌的篩檢結果皆為陰性。而經查當天現場狀況，這名確診者並未出席活動，賴副總統與施志昌也不同桌。

張惇涵說，為求慎重起見，賴副總統一早也進行快篩，結果為陰性，副總統的公務正常進行，醫療團隊會持續掌握副總統健康狀況，請大家放心。

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另外，對於行政院副院長沈榮津、副秘書長何佩珊因駕駛確診進行居家隔離一事，張惇涵說，總統蔡英文近期與何佩珊沒有接觸史。而總統於4月8日上午，曾與沈榮津一同出席活動，但當天全程皆有佩戴口罩，總統在活動後的4月8日下午，及4月10日所進行的各項篩檢結果皆為陰性；且沈榮津的PCR篩檢結果也為陰性。經醫療團隊評估，風險相對低。

張惇涵說，蔡總統持續居家隔離中，今天的健康狀況依然良好，並隨時掌握各項政務進度，醫療團隊也會持續掌握總統健康狀況。總統感謝各界關心，也請各界放心。（編輯：黃國倫）1110411

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