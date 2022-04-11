國民黨團質疑快篩試劑太貴 要求公平會介入調查

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（中央社記者王承中台北11日電）疫情延燒，國民黨立法院黨團質疑快篩試劑市場價格偏高。國民黨團總召曾銘宗今天表示，請公平會正式介入調查，查清楚價格不合理是否涉及聯合行為，並追究相關責任，若未積極處理將向監院告發，請監院介入調查。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，隨著疫情急速延燒，快篩試劑需求量也大增。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲及國民黨立委林為洲今天在立法院召開記者會，質疑快篩試劑市場價格偏高，是否有不肖商人乘機哄抬物價，大賺黑心錢、發國難財。

萬美玲表示，市場上快篩試劑的售價，各家品牌販售價格有所不同，一劑裝的快篩試劑約在新台幣300至360元，5劑裝的平均每劑360元，相較於歐洲國家快篩試劑價格，同品牌在德國每劑100元，新加坡每劑100至130元，南韓則是140元，顯然台灣售價偏高許多。

萬美玲指出，一樣廠牌的快篩試劑在台灣的售價竟然高到嚇人，到底有沒有黑箱壟斷交易，去年7月28日財政部關務署公告實施進口快篩試劑有免關稅措施，為何在國內販售的快篩試劑比歐洲國家貴2到3倍，政府有義務說清楚、講明白。

曾銘宗表示，請公平會正式介入調查，查清楚價格不合理是否涉及聯合行為，並追究相關責任；一個月內，若公平會、衛福部未積極處理，國民黨團將向監察院告發，請監察院介入調查。快篩試劑及核酸檢測（PCR）試劑國內產量如有不足，請衛福部盡速檢討開放進口，以符合防疫實際需求。

曾銘宗指出，現階段市場上無論是快篩試劑還是PCR檢測，跟歐洲國家相比較，價格都偏高，非但全民不能接受，而且也妨礙防疫作為推動。呼籲政府應該積極介入，包括檢調、公平會、衛福部請拿出魄力，積極調查到底問題出在哪裡。

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林為洲表示，強烈要求疫情指揮中心成立快篩試劑國家隊，免費提供民眾使用，是這個階段防疫最重要的課題。國內現在有5家廠商可以製造、生產快篩試劑，政府應該盡速徵用，方便民眾居家自主快篩，這才是面對Omicron病毒，最好的防禦武器。

與會的公平會製造業競爭處副處長孫雅娟指出，去年疫情嚴峻時，公平會已有對快篩試劑價格進行了解，並沒有聯合行為。但若業者哄抬價格，仍有特別條例規範，是有刑責的，還是呼籲業者遵守規定，相關防疫物資的價格是否哄抬，要由衛福部等相關單位注意。（編輯：林興盟）1110411