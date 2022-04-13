朝野立委催生營養午餐專法 教育部：會與地方討論

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（中央社記者王承中台北13日電）關注學生飲食營養，朝野立委今天呼籲應制定學校營養午餐專法「學校飲食健康促進法」，希望教育部能速提版本。教育部次長蔡清華則表示，需考慮地方的可行性，教育部會跟地方政府做更完整討論，作為起草專法的基礎。

立法院教育及文化委員會今天召開攸關制定營養午餐專法的「學校飲食健康促進法草案」公聽會，邀請教育部次長蔡清華、癌症關懷基金會執行長黃翠華及全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水等產官學界與會。

會議主席、輪值召委林奕華表示，學生飲食營養是社會關注議題，希望透過專法讓相關規範更明確，但教育部至今未提版本，她希望能加緊腳步，讓專法在本屆立院有機會進入逐條討論。

她指出，現行營養午餐相關規範因為沒有專法，只放在「學校衛生法」中，沒有用整體角度規範，各地方政府又因財政考量等因素，採取不同措施，政策莫衷一是 ，由於涉及中央跟地方權責，希望可以廣泛聆聽各界意見，讓專法可以向前邁進。

時代力量立委王婉諭表示，亞洲鄰近國家，如日本、韓國都早在1954、1981年就已制定營養午餐的相關專法，但在台灣，一國之內卻有22制，有超過10種法規以上。她認為應推動專法規範，由專業單位監督管理，從食材選購到供餐都應該細緻明確，符合現在的物價水準，也讓費用合理化。

民眾黨立委高虹安指出，營養午餐專法是民眾黨團的優先法案。目前台灣沒有中央層級的專法，無法建立合理機制和系統，最後都是學童受害，但立法進度卻依然緩慢，期待可以向前推動。民進黨立委張廖萬堅則表示，贊成立營養午餐專法，希望教育部儘快提出版本。

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黃翠華表示，根據基金會所做的2020學童午餐攝取調查發現，67%學童蔬菜攝取不足，近40%水果攝取不足，58%肉類蛋白攝取不足，其中都以高年級最為嚴重。拯救學生健康真的刻不容緩，而推動學校飲食健康促進專法則是最佳解方。而羅德水則指出，各界樂見立專法，但若配套不周，資源沒到位，可能適得其反。

蔡清華表示，了解各界期待營養午餐專法，但營養午餐並非由中央做決定就可以定案，因為國民教育依地方制度法規定屬地方事務，也要考慮地方的可行性，包含經費的支應、籌措、分配等，教育部會跟地方政府和各界做更完整討論，作為起草專法的基礎。（編輯：林興盟）1110413