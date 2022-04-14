民團籲修法 杜絕台灣獼猴遭違法飼養及受虐

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（中央社記者王揚宇台北14日電）民間團體今天與民進黨立委林淑芬召開記者會指出，台灣獼猴從保育類降為一般類野生動物以來，動保團體接獲超過151件違法飼養獼猴的通報案件，希望政府能修正相關法規，杜絕台灣獼猴遭違法飼養、受虐。

台灣獼猴共存推廣協會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物平權促進會今天與林淑芬在立法院召開記者會，作上述表示。

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與會動保團體指出，台灣獼猴為台灣島上唯二的靈長類動物，但民國108年1月，農委會林務局根據少數學者意見，便認定台灣獼猴「族群數量穩定」，將台灣獼猴從保育類降為一般類野生動物。降級至今滿3年，動保團體接獲超過151件違法飼養獼猴的通報案件，而這些被不當飼養的獼猴身心遭受巨大折磨，且違法飼養行為日益猖獗。

與會團體提出多項訴求，包括從動物保護法或野生動物保育法研擬禁止飼養、繁殖、買賣台灣獼猴，以及農委會應設置全民檢舉獼猴私養專線，全面清查全國私養獼猴案件，調查動物來源，將動物沒入後評估再野放或安置到適合的場所，加強宣導民眾勿私養獼猴等。（編輯：蘇志宗）1110414