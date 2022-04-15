美國會議員團訪台 民進黨：歡迎堅定挺台好朋友

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（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨今天表示，美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率跨黨派國會代表團搭乘軍機來訪，美國國會向來是支持台灣的重要力量，民進黨誠摯歡迎6位國會議員的來訪，期待台美之間更加深化緊密的夥伴關係。

葛瑞姆率團訪台，成員包括聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）。

民進黨發言人謝佩芬上午透過新聞稿表示，訪台6位美國國會議員的專業領域橫跨外交、軍事、國土安全，及各項內政議題，可見台美夥伴關係涵蓋的領域相當廣泛。

謝佩芬說，再次感謝葛瑞姆與梅南德茲於2019年提案、連署「亞洲再保證倡議法」，並在其中重申美國對台安全承諾。也感謝來訪的國會議員多次支持、連署友台議案及聯名函等。

她表示，這次長期支持台灣的好朋友來訪，有機會親眼見證台灣對自由、民主、人權價值的堅持，以及對維護區域穩定與和平的貢獻，在烏克蘭情勢嚴峻之際，尤具意義。

謝佩芬說，過去數十載以來，美國國會都是堅定支持台灣的一股重要力量。在國際間逐步恢復實體交流之際，民進黨非常歡迎今年度第一個美國國會訪問團來台，也期待台美關係在雙方頻繁的交流與互動之下，得以更加深化與強化。（編輯：謝佳珍）1110415