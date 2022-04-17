更多編輯台推薦新聞：
朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險
科技

全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陪走大甲媽再被問羅智強參選 朱立倫：都是一家人

2022/4/17 15:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中17日電）大甲媽祖今天將回鑾安座，鑾轎回程途中，國民黨主席朱立倫也前往陪走一段；對於媒體提問台北市議員羅智強爭取桃園市長提名、民調也獲支持，朱立倫表示，都是一家人會團結努力。

大甲媽遶境進香於8日起駕、17日回鑾安座，遶境回鑾隊伍昨天陸續抵達台中市境內，沿途將經過大肚、沙鹿、龍井、清水、外埔及大甲6區，預計今天晚間11時抵達廟內安座。

媽祖鑾轎今天中午抵達台中市清水區，朱立倫在鎮瀾宮董事長顏清標陪同下，跟著鑾轎走一段路並短暫扶轎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫接受媒體聯訪時表示，今年是他連續第4年參加大甲媽祖遶境，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情越來越嚴重，但看到信徒都很虔誠，他一路走來看大家都不嫌累，相信媽祖一定會保佑全台灣都能夠度過難關。

媒體提問，羅智強爭取桃園市長提名，媒體民調也獲得支持。朱立倫說，國民黨在全台灣每個地方，都會根據科學的方法、理性分析，最後推出最受地方歡迎、最能夠贏得選舉的候選人，「每一個都是我們的好同志，都是一家人，會團結努力」。（編輯：陳仁華）1110417

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載