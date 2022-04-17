陪走大甲媽再被問羅智強參選 朱立倫：都是一家人

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（中央社記者蘇木春台中17日電）大甲媽祖今天將回鑾安座，鑾轎回程途中，國民黨主席朱立倫也前往陪走一段；對於媒體提問台北市議員羅智強爭取桃園市長提名、民調也獲支持，朱立倫表示，都是一家人會團結努力。

大甲媽遶境進香於8日起駕、17日回鑾安座，遶境回鑾隊伍昨天陸續抵達台中市境內，沿途將經過大肚、沙鹿、龍井、清水、外埔及大甲6區，預計今天晚間11時抵達廟內安座。

媽祖鑾轎今天中午抵達台中市清水區，朱立倫在鎮瀾宮董事長顏清標陪同下，跟著鑾轎走一段路並短暫扶轎。

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朱立倫接受媒體聯訪時表示，今年是他連續第4年參加大甲媽祖遶境，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情越來越嚴重，但看到信徒都很虔誠，他一路走來看大家都不嫌累，相信媽祖一定會保佑全台灣都能夠度過難關。

媒體提問，羅智強爭取桃園市長提名，媒體民調也獲得支持。朱立倫說，國民黨在全台灣每個地方，都會根據科學的方法、理性分析，最後推出最受地方歡迎、最能夠贏得選舉的候選人，「每一個都是我們的好同志，都是一家人，會團結努力」。（編輯：陳仁華）1110417