立委盼救護技術員證照化 衛福部：恐有排他性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、實習記者蔡沛芸台北19日電）國民黨立委溫玉霞今天表示，疫情當下，救護技術員卻礙於法規無法減輕醫護負擔，她提案將救護技術員增列為醫事人員；與會的民進黨立委黃秀芳也希望救護技術員證照化。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，儘管證照化能讓救護技術員有保障、職業範圍更清楚，但要通過國考才能取得證照，也意味著它具有排他性。

溫玉霞今天召開「救護技術員為搶救生命拼博，但救護技術員誰來守護？」公聽會，由溫玉霞、黃秀芳、台灣民眾黨立委蔡壁如主持，劉玉菁、「火神的眼淚」導演蔡銀娟等人皆出席。

談及各級救護技術員的救護技能，黃秀芳表示，救護技術員值勤方式受到一定程度的限制，如初級救護員不能做監測血糖、灌洗眼睛，但一般民眾可做；高級救護技術員不可以為傷病者抽痰，但傷病者聘僱的外籍看護卻可以做。急救都有「黃金救援時間」，為提升病患存活率，應重新釐清各級救護技術員哪些能做或不能做。

蔡銀娟表示，曾有一位高級救護員因沒有獲得醫生允許，無法進行急救，導致傷患經過漫長山路，到醫院時就已經過世了，傷患是一個年輕人，父母到醫院時哭得非常傷心。她說，那位救護員提及此事非常自責，一直在想當初到底該怎麼做會比較好，相信類似的制度面設計，很值得大家一起來討論、調整。

溫玉霞指出，她已提出「醫療法第10條條文修正草案」，建議將救護技術員列為「醫療法所稱之醫事人員」，以符合世界潮流與實際所需，如澳洲，美國，日本和英國都將救護技術員歸為醫事人員。

救護技術員制度是否有機會修改，劉玉菁表示，民國97年頒布的「救護技術員管理辦法」隨著時間推移，大家對其中的分級制度與各級救護技術員權責有不同認知，希望讓一些原本不能做的事變成可以，這是在將救護技術員納入醫事人員步驟之前，能先行討論的部分。

另外，劉玉菁指出，如果想要證照化，就必須從教育端開始部署，設立相關科系讓學生可以學習，畢業後參加國家考試，再通過2年的初步訓練，才可以正式獨立作業。

劉玉菁表示，儘管證照化能讓救護技術員有保障、職業範圍更清楚，但要通過國考才能取得證照，也意味著它具有排他性，未取得資格的民眾就完全不能從事相關工作，然而目前政府對於緊急醫療是希望能廣泛推廣，若證照化將對此造成衝擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與會的內政部消防署緊急救護組組長陳群應表示，由於救護技術員不是醫事人員，因此許多醫事人員所有的保障，救護技術員是無法獲得的，加上現有消防人力不足，面對愈來愈增加的救護數量，基層確實負擔沉重，對於修法樂觀其成，但仍需配合衛福部醫事司。

溫玉霞表示，希望衛福部在6個月內檢討修正「救護技術員管理辦法」中不合時宜的規定，涉及將救護技術員歸為醫事人員的政策走向，也希望衛福部研議評估。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1110419