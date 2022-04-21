賴香伶初選勝出 披民眾黨戰袍參選桃園市長

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（中央社記者郭建伸台北21日電）台灣民眾黨桃園市長初選由黨秘書長謝立功與立委賴香伶角逐提名，民眾黨今天舉行記者會，並於會後公布民調數據；賴香伶拿下約64%支持度，將披上民眾黨戰袍出戰2022桃園市長。

民眾黨年初開放海選2022桃園市長，由於謝立功、賴香伶協調不成，中央委員會決議舉辦黨內初選；初選分為30%黨員投票、70%全民調，3月6日、7日先進行黨員投票，4月15到18日舉行全民調。

民眾黨今天中午召開中央委員會，會中通過桃園市長提名人賴香伶。賴香伶下午與謝立功共同舉行記者會，象徵初選落幕後將攜手打選戰。

賴香伶表示，她與謝立功在3月時相約投入黨內第一次的市長初選民主程序，彼此都希望能藉此讓桃園市民更了解民眾黨，雖然資源條件有限，但「笨鳥先飛」，仍一步一腳印走完初選過程。

賴香伶提到，目前六都中的縣市首長參選人，僅有民眾黨以全民調決定市長參選人，他將持續努力擴大民眾支持，呼籲國民黨、民進黨儘早公布人選，而非計算政黨利益，以政治氛圍擇定參選人。由於賴香伶是客家人出身，會中她也以流利客語闡述客家政策，盼尋求桃園客家人支持。

雖然初選落敗，但謝立功向賴香伶恭喜，表示從初選民調就可看出民眾黨的表現有別於國民黨、民進黨的荒誕演出，盼桃園市民在藍綠以外，重新思考民眾黨是否可給大家帶來更好未來。

根據民眾黨公布的民調數據結果，合計黨員投票和求真、十方2家全民調分數，賴香伶約拿下6成4，謝立功拿下3成5；至於民調電話數，求真為1082人，十方為1069人。

民眾黨公布的全民調政黨對比數字，賴香伶約在6成左右，謝立功約在4成上下，媒體好奇如何計算加權。

民眾黨文宣部主任許甫表示，在對比式電話民調中，以提到賴香伶、謝立功次數總和為分母，再個別以賴香伶、謝立功的支持次數為分子，並扣除掉支持他黨和不表態數字。

此外，民眾黨今天也通過的議員和里長提名名單。議員參選人包含基隆第4選區徐佑昇、桃園市第8選區曾妍潔、雲林縣第6選區王新堯、嘉義市第1選區林昱孜；里長參選人包含嘉義市東區興安里張哲綱、嘉義市東區荖藤里楊智凱。（編輯：蘇志宗）1110421