參選桃園市長不辭立委 賴香伶盼透過選舉擴大服務

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（中央社記者郭建伸台北22日電）台灣民眾黨立委賴香伶將參選桃園市長，但外界質疑有帶職參選疑慮。賴香伶今天表示，目前沒有考慮辭職，因為立委職務可透過選舉機制擴大服務，身分的效益會加成，對於各界批評，她都會虛心傾聽。

民眾黨秘書長謝立功與立委賴香伶日前角逐爭取黨內桃園市長初選提名，民眾黨昨天舉行記者會公布民調數據，賴香伶拿下約64%支持度，將披上民眾黨戰袍出戰2022桃園市長。

由於民眾黨曾於2019年質疑台灣政治人物帶職參選文化，賴香伶昨天獲黨提名後，不少網友也到她臉書詢問是否要請辭立委，甚至質疑民眾黨雙標。

賴香伶上午接受媒體訪問時表示，雖然她有服務桃園選民的身分，但民眾黨2020年是獲得5名不分區立委，不分區在形式上不屬於區域立委，過去對帶職參選的疑慮是認為辜負選民，但目前她的公職身分與角色，能讓更多選民認識，並擴大服務。

賴香伶表示，提名成為參選人、服務桃園選民，並且不中斷現在的服務，這是她目前主要想法。

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至於外界質疑民眾黨昔日也質疑帶職參選，賴香伶表示，當時語意表達得不是很清楚，當時比較在意區域民代，或是市長，這些對選民的承諾都很明確，但不分區立委是政黨代表。

媒體追問，目前是否不會請辭立委參選。賴香伶表示，目前沒有考慮辭職，因為立委職務可透過選舉機制擴大服務，身分的效益會加成，並不是戀棧職務；對於各界批評，賴香伶也表示，她都會虛心傾聽。（編輯：蘇志宗）1110422