烏克蘭學生嚮往台灣樂土 到中研院延續求學路

（中央社記者吳欣紜台北23日電）烏克蘭遭俄軍入侵，上千萬人民生活、工作與學業一夕生變，台灣政府與研究機構在伸出援手，幫助一批烏克蘭學者和學生來台延續研究和課業，最早抵台的3名學生表達了對在台學習甚至發展職涯的嚮往。

這3位學生都是首次來台，他們說，在考慮是否申請台灣這項獎學金時，從網路和他人口中才知道台灣的中央研究院和一些大學具有強大的科研能力，在世界排名很前面，中研院甚至在研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的解方，還有一位學生因為台灣發展綠能的計畫與他本身所學有關，於是決定遠道來台。

其中最年輕的維多莉亞‧賀魯申科（Viktoriia Hlushchenko）在接受中央社記者訪問時說，在考慮出國唸書時，一開始不確定是否該來台灣，因為她同時有機會可以到加拿大攻讀企管碩士學位，但猶豫一天後做成決定。她認為選擇亞洲對前途更有幫助，而且她也對亞洲文化很有興趣。

此外，她的大學教授是促使她來台的推手。她說，這位教授的兒子在台灣唸書，也推薦她來台灣，這位教授更稱讚「台灣是世界上最好的國家，是地球上的樂土（a paradise on the planet）」。在這3位學生當中，只有維多莉亞在台灣已經有認識的烏克蘭友人。

凱特琳娜‧雷里優克（Kateryna Leliukh）則說，在得到有關中研院獎學金的消息之後，她在網路上搜尋有關中研院的資料，發現它是台灣和全球名列前茅的研究機構，而且熟悉台灣的朋友告訴她，中研院是研發COVID-19治療的先驅。她很高興有這個發現，因為中研院在因應疫情這個全球的重大問題，因此她對於能在這裡學習感到榮幸，而這也是她選擇來到中研院的重要原因。

凱特琳娜‧雷里優克。（中央社）

雷里優克從國立基輔大學畢業後，在一家公司擔任公關經理才3個月，由於已經打了8年的戰爭演變成俄軍全面入侵，而且看來一時不會結束，因此她決定離開基輔，輾轉到波蘭首都華沙，主修政治學及烏克蘭歷史文化的她決定到台灣來唸書，因為「台灣是最適合的地方」。

她說，這個決定出乎自己原本的預料。她的教授把中研院提供獎學金的連結傳給她，但同時建議她去德國的一所大學，但她選擇了台灣，因為她「想要生活在一個跟烏克蘭有同樣理想與觀念的國家」。她說，她的父親曾在北京工作多年，很高興她做了這個選擇。她在視訊訪問中並說，讓更多烏克蘭人知道台灣，可以是他們來台的另一個使命（mission）。

3位學生當中唯一的男生馮至（Maxim Malyi）說，台灣目前正邁向能源轉型階段，這是他選擇來台進修的原因之一。26歲的馮至之前在中國華北電力大學史得碩士學位，並且獲博士班錄取，但2020年初回烏克蘭休寒假期間因為中國爆發COVID-19疫情，使他一直未能再到中國繼續求學。

馮至說，他對華人文化較為熟悉，而且台灣的中央研究院和一些大學有很強的研究能力，全球排名很高，他之前就想到台灣探詢職涯發展的機會，但因台灣在中國沒有大使館，無法申請簽證。他的專長為再生能源工程，研究領域包括風力發電、綠色能源與減碳技術，他認為，台灣正在發展再生能源，相較於丹麥等再生能源科技已較為完善的國家，台灣可提供更多的機會，因此他希望來台求學和發展。

馮至。（中央社）

這3位學生提到，不僅他們自己的學業和工作受到戰爭的影響，烏克蘭全國人民在此時恐怕都很難維持原本的計畫。烏克蘭人口約4千4百萬，據國際組織統計，2月2四日俄軍入侵以來，約有510萬烏克蘭人流亡他國，另有600多萬人在國內被迫離開家園。

參與視訊會議中研院國際事務處處長孟子青說，烏克蘭在遭到俄軍入侵之後，中研院院長廖俊智3月2日便以台灣科學院的立場發布中、英文聲明，號召台灣與全球的學界幫助烏克蘭的學者和學生可以持續研究與學習，避免中斷。

經波蘭科學院與台灣駐捷克代表處科技組組長顏宏偉居間聯繫，廖俊智決定研議成立「烏克蘭學人獎學金」計畫，安排部分烏克蘭學者和學生盡快到中研院進行3到6個月的短期研習，同時可準備留在台灣繼續研究或攻讀學位，包括銜接中研院的國際研究生學程，或選擇到其他大學系所上課。

孟子青說，獎學金所需費用絕大部分由中研院支應，科技部後來也提供經費，3月16日上線後，獲得歐洲許多科學院的迴響，截至4月14日止，已經有165名學生、42名學者提出申請，中研院已錄取12名學生，也預計錄取15名學者，其餘申請者將轉介教育部、各大學以及科技部進行統籌媒合。

孟子青也強調，獎學金計畫仍未終止，後續將會有教育部、科技部及其他學校單位等更多的經費挹注，中研院也會陸續釋出訊息，讓有意願的學者跟學生能繼續申請，讓他們能延續研究與學業。在這個計畫之下，東海大學16日宣布錄取18名烏克蘭學生，將協助來台並提供學雜費、生活費，這些學生預計4月底起陸續來台，會先讀華語文課程。

馮至、賀魯申科及雷里優克在4月17日抵台，是中研院發起獎學金計畫後第一批來台灣的烏克蘭學生，目前正在台北的一家防疫旅館隔離中。其中，而雷里優克在隔離期間度過特別的26歲生日。

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雷里優克說，中研院的接待人員知道她的生日，原本說等所有學生抵達且結束隔離後再幫她慶祝，但旅館工作人員在她生日當天送了一個蛋糕，而她自己過生日的方式，則是發起一日慈善募款，募得5000烏克蘭幣（大約相當於新台幣4982元），她決定把錢捐給烏克蘭境內支持軍隊抗戰的最主要慈善基金。

她說，能以這種方式過生日很有趣，她收到了最好的禮物，她很高興台灣和烏克蘭的人民讓她有這麼美好的26歲生日。（編輯：吳協昌）1110423