民進黨徵召參選台中市長 蔡其昌：全面展開備戰

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）民進黨選對會今天建議徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長；蔡其昌對此表示，等下週徵召程序正式完成後，就會全面展開下階段備戰，至於是否帶職或辭職參選都是選戰策略。

民進黨選對會今天一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、立委劉建國為雲林縣長參選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

蔡其昌下午針對獲徵召參選台中市長接受媒體聯訪時表示，心情沒有覺得特別，每天還是很認真解決問題，但肩膀上感覺更重了。

對於參選後是否要辭去立院副院長，蔡其昌說，要不要辭職或帶職都是選戰策略，他會依照選戰策略及內部輔選幹部進行溝通，決定出最好的方法，帶職參選全台不是只有他，這是每個候選人及政黨要去思考的問題，他都予以尊重沒有意見。

蔡其昌指出，他覺得外界對他的批評都是善意的考驗，民進黨是民主政黨，虛心接受批評，承擔大局就要整合所有力量，接下來會做好整合工作，黨內有不同聲音很正常，有人說他低調，其實不是低調，而是覺得在徵召階段，就要符合徵召的精神，如果是初選就一定敲鑼打鼓。

至於是否會與表態參選的立委何欣純聯絡，蔡其昌說，等下週中執會通過才正式完成徵召程序，屆時成為參選人，就會進行整合工作，進入下階段備戰狀況，包括競選團隊人事布局及更好願景就會全面展開，並努力團結民進黨，成為團結又有戰鬥力的團隊。

蔡其昌認為自己是會做事的人，從他立委選區得票率接近67%，就是能做事、能解決問題的最好證明；擔任台中市長必需要讓這個城市往前衝，解決市民擔心的問題，讓市民安居樂業，要有更大的包容力讓城市能見度被大量看見。

蔡其昌覺得很可惜，他說，台中市有很好的條件，市長盧秀燕這3年多來是讓城市停止的，捷運藍線規劃沒往前走還倒退，空污也沒有改善，不願意面對問題，推卸給中央，例如社會住宅，都是前市長林佳龍時代規劃的，以台中市民來講，可以擁有更有能力做事情及解決事情的市長，他認真做事情、把角色扮演好，做什麼像什麼，都是證明他是能做事的市長。

而他首要的政見就是，要讓年輕人可以在台中市安居樂業，蔡其昌強調，社宅一定要快速大量興建，規劃適合年輕人居住的社宅；其次持續創造好的居住品質，除監督中火外，其他的移動污染源跟固定污染源一定要有計畫、有步驟務實面對，不要推卸，加上台中不缺電，企業來投資創造更多的工作機會，這是很重要目標；另外，治安也要讓媽媽放心，虐童問題不能再層出不窮發生。（編輯：陳仁華）1110424