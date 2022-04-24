代表民進黨出戰雲林縣長 劉建國：全力以赴

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（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨選對會今天同意徵召立委劉建國為雲林縣長參選人，劉建國說，這是榮耀更是責任，他承擔，全力以赴；前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬下午在臉書發文表達支持，強調「黨的決定，我們全力以赴」。

民進黨選舉對策委員會今天一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、立委劉建國為雲林縣長參選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

民進黨預計27日召開中執會，屆時將正式提名立委周春米參選屏東縣長、徐定禎參選苗栗縣長、劉建國參選雲林縣長、蔡其昌參選台中市長。

劉建國今天向媒體指出，中央黨部今天下午通知，選對會一致決議，徵召他出戰2022雲林縣長，這是榮耀更是責任，他承擔，全力以赴。

劉建國表示，他並非政治家族出身，沒有家族勢力在背後撐腰，從一個斗六市民代表做起，一路歷經縣議員、再到立法委員，一步一步都是雲林鄉親在背後給他支持，他自始至終都沒有忘記鄉親父老的期待。

劉建國強調，如今承此大任，並非為個人，而是要為雲林人謀幸福生活、為雲林家鄉爭取發展，必定全力以赴。

另外，劉建國也說，任重道遠，這段時間他會向黨內大佬、先進、前輩請益，用保家衛國的決心與意志、最認真的態度，全力拚得勝選。

劉建國一路從最基層的市民代表踏入政壇，擔任縣議員表現亮眼，被民進黨提名參選2008年雲林縣山線立委，不幸落敗；隔年底，時任立委張碩文因賄選遭法院判當選無效，劉建國投入補選進入國會，連任至今。（編輯：林克倫）1110424