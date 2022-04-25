疫情嚴峻送餐風險增 外送員籲成立外送國家隊

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（中央社記者王承中台北25日電）國內疫情嚴峻，全國外送產業工會呼籲政府應成立防疫外送國家隊，給予自願承擔風險的外送員完善裝備與相關防疫津貼。國民黨副秘書長王育敏今天表示，政府應與外送員配合搭起外送服務網絡，解決送餐、送藥需求，並保障外送員權益。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全台各縣市陸續啟動居家照護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日要求社區管委會，不得阻止外送員送餐給居家隔離或照護者。

國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委林家興、全國外送產業工會發起人李昶志、發言人蘇柏豪今天在國民黨中央黨部召開記者會，呼籲指揮中心不應強迫外送員取送高風險訂單，應由國家出面組成「防疫外送國家隊」，給予自願承擔風險的外送員更完善裝備與相關防疫津貼。

王育敏表示，台灣已來到染疫高峰，外送員也擔負起照顧角色，政府要正視外送員防疫安全，希望比照去年防疫措施，不要讓外送員上樓送餐，並暫停使用現金支付；同時應考量成立防疫外送國家隊，增加外送員裝備或補助，亦可協助政府配送防疫物資或藥品到家戶。

王育敏指出，除都會區外，政府在偏選地區也應透過民政體系與外送員配合，搭起外送的服務網絡，解決送餐、送藥的需求，避免有人在家等不到任何服務而影響健康；政府亦應訂定相關法規、指引與流程，保障外送員權益。

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李昶志說，現在外送的付款分成無接觸的信用卡和必須接觸的現金支付，在北部都會區大多使用信用卡，但離開都會區後，有7、8成消費者還是習慣現金交易，仍有接觸風險；他呼籲政府能將外送員送餐比照防疫計程車，有訂單加成和防疫補助，保障外送員的安全與權益。

蘇柏豪表示，政府應成立外送防疫國家隊，處理確診者及居家隔離者的外送問題，可給予定期快篩及防護衣等完善的保障，採用比較高的防疫津貼，相信重賞之下必有勇夫，這是比較良善的作法，而不是把所有責任加諸在外送員身上，強迫所有外送員面對未知風險。（編輯：蘇志宗）1110425