疫情嚴峻 國民黨團籲報稅期限延至6月底

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國民黨立法院黨團26日舉行記者會，國民黨立委洪孟楷（右）、國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）等人出席，呼籲政府超前部署，將營所稅、綜所稅申報延至6月底。中央社記者謝佳璋攝 111年4月26日

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（中央社記者王承中台北26日電）COVID-19疫情延燒，面對即將到來的5月報稅季，國民黨立法院黨團今天呼籲，為避免疫情擴散，建議財政部，比照去年及前年的標準，將綜所稅、營所稅申報期間延後一個月至6月底。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長鄭正鈐、洪孟楷及吳怡玎今天在立法院召開記者會指出，下週5月1日即將開始個人綜合所得稅、營利事業所得稅申報，國民黨團主張，為避免疫情擴散，減少民眾負擔，共同抗疫，營所稅、綜所稅申報期限延至6月底，而民眾快篩試劑由公費提供。

國民黨團總召曾銘宗表示，昨天公布的3+4政策，3天居家隔離、4天自主快篩，許多專家學者皆憂心疫情會因此失控，國民黨團具體要求配套必須要做好，必須備妥足夠藥品、充分的疫苗，以及快篩試劑要比照美國及英國公費提供。

曾銘宗同時指出，未來稅捐稽徵機關稽徵人力及納稅義務人都可能大量染疫的情況下，依所得稅法規定必須5月底完成申報。國民黨團堅持並建議財政部，綜所稅、營所稅應比照去年及前年的標準，申報期間延後一個月至6月底。

鄭正鈐表示，以指揮中心自己的推算，5月會是疫情高峰期，此時申報綜所稅及營所稅對基層公務員及民眾都會是負擔。雖然現在網路申報已高達98%以上，但臨櫃申報的民眾大部分年齡偏大，此時臨櫃申報不僅公僕很累，全民也會受罪，呼籲綜所稅及營所稅申報期限應延至6月底。

吳怡玎指出，3+4政策真的跳太快了，若以每天5萬人確診計算，框列5人，每人快篩7天，這樣被強制隔離民眾就至少須有175萬快篩試劑，現在的快篩試劑到底有多少？而民眾為公眾利益在家隔離，難道還要自費買快篩試劑？政府已用公帑徵收快篩試劑，居家隔離民眾快篩試劑必須由公費提供。（編輯：趙蔚蘭）1110426