外交部：新任駐韓代表梁光中是適合人選

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（中央社記者溫貴香台北28日電）外交部今天表示，新任駐韓代表梁光中資歷完整、具有深厚法律素養，且亞太區域相關經驗豐富是適合的人選；至於，何時赴任，與現任駐韓代表唐殿文協調中。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中回答記者提問外交部條約法律司長梁光中將接任駐韓代表，被質疑他未曾派駐過韓國也不會講韓語是否意味降級，她表示，外交部人事作業一向根據專業及工作需求進行調整，梁光中資歷完整，是擔任駐韓國代表的適合人選。

歐江安說，人選的安排一向根據工作需求、業務及專長進行調整，梁光中資歷完備，有相關深厚法律素養，畢業於國立中興大學法律系，曾經在美國布魯金斯研究院擔任訪問學人，是外交部少數兼具涉外實務工作經驗及法律素養的資深外交官員。

她表示，梁光中歷任駐越南代表處副代表及駐胡志明市辦事處處長，亞太區域相關工作經驗豐富，資歷完整。

歐江安指出，台灣非常重視與韓國的關係，台韓關係歷史悠久，共享自由、民主、人權等普世價值。目前兩國互為第5大貿易夥伴，在疫情爆發前的2019年，互訪達245萬人次，互為第3大觀光客來源。

她說，台韓去年11月及2022年2月簽署「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（ADTA）」與「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，可見雙方在經貿、觀光等方面交流的頻密。

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歐江安表示，梁光中出任駐韓代表這也是職業外交人員正常的輪調，選了最妥適的人選，派到韓國這樣重要的民主夥伴，相信梁光中在抵任之後會秉持深厚的法律素養，以及在亞太地區工作實務經驗，在台灣與韓國現有友好關係的基礎之上，持續推動兩國各方面的合作與交流，拓展台韓兩國友好關係。

被問到梁光中何時赴任，歐江安表示，梁光中的人令已經發布，依實際抵達日期生效，確切抵達日期還在與現任駐韓國代表唐殿文協調當中。（編輯：蘇志宗）1110428