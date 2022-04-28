NCC將換血 政院提名王正嘉王怡惠陳崇樹新任委員

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（中央社記者賴于榛台北28日電）因應國家通訊傳播委員會（NCC）3位委員蕭祈宏、鄧惟中、孫麗雅任期將至，行政院今天宣布，提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。

行政院今天透過媒體群組表示，NCC有3位委員任期將於7月31日屆滿，依NCC組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人名單函送立法院審查。

政院表示，此次提名，考量引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才擔任，王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人皆為新任，任期均自民國111年8月1日起至115年7月31日止，專長包含法律、電信及財經相關領域，學經歷俱優，符合NCC組織法規定。

另外，政院說，提名時已併同考量政黨及性別比例，符合NCC組織法及相關規定，期盼立法院能盡早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

根據政院提供資料，王正嘉現職為國立中正大學法律學系教授，專長是刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現職則是財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹目前是NCC主任秘書，專長包含通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。（編輯：林興盟）1110428