若開放現職公教選退撫新制 周志宏：撥補破口更大

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（中央社記者王揚宇、實習記者蔡沛芸台北28日電）立法院今天召開公教退撫新制公聽會，與會公教團體、學者建議，可讓年資較短的現職人員自主選擇是否轉新制。銓敘部長周志宏表示，若開放舊轉新，撥補破口會更大。

行政院會3月通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案、考試院提出的「公教人員保險法」修正草案，自民國112年7月1日起新任公教人員將適用退撫新制，採「確定提撥制」，建立個人退休金專戶，與政府共同按月撥繳退撫儲金，強制提撥費率15%，其中個人負擔35%，政府負擔65%，也可自願增加提繳，每月上限為5.25%，

立法院司法及法制委員會今天召開「新進公教人員個人專戶制退撫制度」公聽會，邀集公教團體、學者共同交流討論，周志宏、教育部人事處長王崇斌等人出席。

公教團體與學者普遍對退撫新制感到憂心，包括可能面臨的長壽風險、所得適足問題，將影響退休後的生活品質。

全國公務人員協會理事長吳美鳳表示，政府應考慮是否開放讓現職公教人員可以採用新制，目前銓敘部反對的理由，是擔心如果讓現職人員自由選擇，會造成「一個公務員兩種制度」；但她指出，自己就是恩給制和提撥制共同適用，既然新制可以減輕政府財政負擔，就應該開放更多現職人員採用。

台灣公務革新力量聯盟理事長何昀峯建議，可提供更多作法讓現職人員加入新制，例如設計年資與年齡的指標數、保留一定年資內現有制度的儲金，待退休後領取。

國民黨立委陳以信認為，或許可以換個思路，讓112年7月1日起算5年，期間新任的公教人員彈性選擇採用舊制或新制，如此將可有效減緩採用新制後，現有退撫基金收入減少的情形。

周志宏表示，立法原意是新任公務員適用，新制實施後，原有退撫基金收入會減少，政府需要撥補龐大金額，可能對國庫造成相當大的負擔，若再開放讓更多現職公務員轉新制，撥補的破口會更大，因此目前仍以112年7月1日起初任公教人員適任新制。

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周志宏說，把新制造成的缺口補起來是國家的義務，未來如果政府財政許可，可以增加撥補；而舊有退撫缺口，也應考量國家財政能力，盡可能提前增額撥補，越早撥補、撥補越多，對原來基金的永續健全經營將更加有利。

王崇斌表示，確定提撥制的退休給付，完全取決於個人退休金帳戶提撥及投資運用績效，雖有一定程度的不確定性風險，但個人專戶的自主性及可攜性較高，能促進不同職域的人才交流，未來將不再有退撫基金收支失衡的狀況，也不會發生退休金債務需移轉給下一代的不公問題。（編輯：張良知）1110428