總統提三大施政目標 盼借重台商影響力深化台美關係

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天接見北美洲台商聯合總會訪問團，感謝他們赴美國國會爭取洽簽台美雙邊貿易協定、呼籲美國支持台灣加入WHO與CPTPP；總統並提出三大施政目標，希望他們繼續發揮影響力，協助促進商機、深化台美關係。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維等人陪同下，接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」；總統致詞時說，在疫情之下，回到台灣都要配合防疫，進行居家檢疫與自主健康管理，但他們依然組團回台訪問，展現對故鄉台灣的關心與熱愛。

蔡總統表示，訪團成員長期在北美洲、在國際上為台灣發聲、做國民外交，總會長張聖儀3月率團到美國國會進行叩門之旅、拜會多位議員，爭取洽簽台美雙邊貿易協定，並呼籲美國國會支持台灣加入世界衛生組織（WHO）跟跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

總統說，就在這幾天，美國眾議院以壓倒性的票數通過法案，要求美國國務卿擬定策略，協助台灣重獲世衛觀察員的地位，再次謝謝張聖儀與台商領袖積極運用人脈與資源，協助台灣的國際參與，加速國內產業的全球布局。

蔡總統提出擴大來台投資、促進商機交流與拓展國際市場、深化台美關係等三大施政目標，希望繼續借重北美洲台灣商會聯合總會的力量與支持。

擴大來台投資方面，蔡總統說，現在全球進入後疫情時代，面對國際供應鏈重組，政府已經在今年1月宣布投資台灣3大方案將延期3年，總計新增貸款達到新台幣4300億元，希望帶動至少有9000億元的投資，歡迎大家來投資，一起為台灣創造更多的繁榮。

促進商機交流與拓展國際市場部分，總統指出，台灣擁有領先的高科技與半導體產業，台商長期旅居海外熟悉當地市場運作法規規範以及相關的資源，未來請協助促進台美之間的人才、產業、技術鏈結，提升國內產業的競爭力，開拓國際市場的新商機。

深化台美關係方面，蔡總統表示，這幾年來有愈來愈多美國國會議員與閣員來台，展現美國對民主台灣的強勁支持，在台美關係上能夠創造出這麼好的成績，北美洲台灣商會聯合總會是重要推手，未來請繼續發揮影響力，繼續當台灣與美國政府、國會、企業之間的橋梁，加強台美各領域的合作、交流。

總統說，大家一起攜手努力、一起讓台灣與北美洲關係更深化、更緊密，也讓台灣的產業朝國際市場大步邁進。（編輯：謝佳珍）1110429