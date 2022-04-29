國軍即占即升新制5月生效 張台松晉任中將

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（中央社記者游凱翔台北29日電）為激勵士氣，國防部修法將中少將、校尉軍官晉任作業，從每半年一次改為每月一次，經預告期滿，新制將從5月上路，首波適用的新科將官，包括航特部指揮官張台松中將、國防部發言人孫立方少將。

國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去每年1月1日、7月1日各實施一次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及使權責相當，國防部2月預告修法，將從原本「半年一次」等候期改為「每月一次」，經過為期60天的預告期後，總統府及行政院日前同意實施，並核定5月生效。

軍方人士今天接受中央社訪問時證實，首波適用新制的國軍新階中少將，昨天均已由軍種司令或單位主官，完成晉任授階儀式。

首波適用新科中將，包括陸軍航特部指揮官張台松中將、海軍司令部政戰主任劉慶斌中將、飛官出身的國防部情報次長顏有賢中將；新科少將，包括國防部軍事發言人孫立方少將等人。

另外，軍方也提到，此次共有2名女上校獲得晉升，分別是陸軍馬防部政戰主任龔瓊玉少將、國防部通次室處長蕭人瑾少將，若再加上現階已是少將的國防部政戰局副局長陳育琳少將、憲兵指揮部政戰主任辜麗都少將，共計4名女少將，已創國軍有史以來現役女性將官人數最多的紀錄。

除此之外，蕭人瑾為空軍出身，更是空軍首位女性少將。（編輯：林興盟）1110429