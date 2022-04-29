將領：熊厚基常熬夜尋解方 劉任遠闡述政策邏輯清晰

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（中央社記者游凱翔台北29日電）空軍司令熊厚基因健康因素，調任總統府戰略顧問。將領分享，熊厚基行事風格直率與熱情，願傾聽部屬意見，對事情相當執著，常熬夜尋求解決方案；劉任遠思考問題中立周全，闡述政策理念的邏輯清晰明瞭。

總統府晚間表示，總統蔡英文核定，現任空軍司令熊厚基調任總統府戰略顧問；空軍司令由空軍副司令劉任遠中將調任，同時將晉升空軍二級上將。這兩項人事案5月1日生效。

總統府提到，熊厚基雖因健康因素調任戰略顧問，但總統蔡英文肯定熊厚基近3年空軍司令任內克盡職守、衛國不怠；尤其面對近年共機頻繁侵擾台海，熊厚基帶領全體空軍守衛空域，守護國家安全，並積極落實F-16V BLK20接裝、國防自主勇鷹號接機等重要任務。

曾與熊厚基共事過的將領向中央社記者分享，熊厚基個性較「大辣辣」，做事風格直率熱情且念舊，願意聽從部屬建議；且在「以團隊好、為國軍好」為出發點、公事公辦的前提下，熊厚基開會時可接受部屬、中低階軍官與他「激烈爭論」，充分展現風度與容忍度。

另一名將領表示，熊厚基算是很溫和長官，但「個性很急」，如果收到訊息兩分鐘內沒有回覆，就會馬上接到電話；另外，熊厚基的對事情相當執著，遇到事情常熬夜尋求解決方案。

在基層官兵眼裡，熊厚基也是名「願意走在前頭帶領部屬的好長官」。以民國109年台東志航空軍基地一架F-5戰機失事造成飛行員殉職為例，當時外界認為F-5戰機老舊，為安定空軍基地軍心士氣，熊厚基在F-5型機復飛前，親自同乘飛行以化解外界疑慮。

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至於新任空軍司令劉任遠，將領指出，劉任遠思考每件事情或每個議題都很中立，想法周全、深遠，且常能提出意想不到的專業意見，在闡述政策理念時，邏輯相當清晰明瞭。

這名將領回憶，軍中許多幕僚可能不是飛官出身，對很多作戰體系、武器裝備的專業術語並不了解，但劉任遠是名好老師，常透過淺顯易懂的舉例方式讓幕僚進入狀況，有效提升團隊辦事效率。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1110429