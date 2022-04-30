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出席宜中校慶 游錫堃：台灣防衛意志不輸烏克蘭

2022/4/30 14:32
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）立法院長游錫堃今天出席宜中校慶指出，從過去台灣防衛史觀察，台灣不輸烏克蘭，台灣現有海峽天險、精良武器、世界民主國家盟友支持，加上台灣精神，相信中國不敢輕言攻台。

游錫堃上午以校友身分在宜蘭高中創校80週年校慶慶祝大會致詞時表示，蘭陽文風鼎盛，過去他任職行政院時，當時不少內閣閣員也來自宜蘭高中。

提到烏俄戰爭，他指出，烏克蘭人勇猛抗敵，讓俄軍原本計畫的閃電戰術終告失敗。

他表示，台灣人過去的抗敵精神不輸烏克蘭人，當年日本依馬關條約接收台灣，當時台灣人在國際社會上無人支持，又處於無政府狀態與缺乏精良武器情況下，仍一度奮勇武裝抗日，過程可歌可泣。

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游錫堃勉勵在場的宜蘭高中師生，台灣人應知台灣史，無論是出身宜蘭的清朝進士楊士芳擇善固執不戀棧權位風骨、「抗日三猛」之一簡大獅（另二猛，林少貓、柯鐵）的壯烈犧牲，或是民主先驅蔣渭水散盡家財的文化抗日，大家都應有所了解，並重建過往的台灣精神及防衛意志。

游錫堃指出，現在的台灣有海峽天險、精良武器，以及世界民主國家盟友的支持，加上台灣精神，相信中國就不敢輕言攻台。（編輯：戴光育）1110430

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