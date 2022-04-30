熊厚基卸任空軍司令 提醒戰機中壽期務必強化飛安

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（中央社記者游凱翔台北30日電）空軍司令熊厚基上將明天起將正式卸任，他今天表示，未料會因健康因素卸司令職務，內心相當不捨；他也提醒，近年敵情嚴峻，飛行任務是以往1.5倍，空軍飛機已進入中壽期階段，務必把關飛安。

總統府昨天表示，總統蔡英文核定，現任空軍司令熊厚基調任總統府戰略顧問；空軍司令由空軍副司令劉任遠中將調任，同時將晉升空軍二級上將。這兩項人事案5月1日生效。

今天是熊厚基擔任空軍司令最後一天，晚間他在內部群組撰文與大家告別。

熊厚基指出，今天是他在空軍這個大家庭的最後一個工作日，看著熟悉的一切，心裡有很多感慨。雖然，今天的這一聲道別來得有點突然，卻依然無法掩飾內心的不捨；此時此刻，內心只有「感謝、不捨與祝福」。

熊厚基說，他始料未及會因健康因素卸下空軍司令職務，非常感謝大家在過去近3年來，對他的支持與協助，讓各項工作推展順利；期間如有不周延之處，還請多多體諒與包涵。

他強調，近年敵情嚴峻，飛行任務是以往1.5倍，但大家不畏威脅、勇往直前的態度讓他深表敬佩，雖然這段期間肇生數起飛安事件，但他也明顯感受到，飛行及修護人員能夠摒除己見，共同為飛安而精進努力；此外，各部門為空軍的奉獻也是有目共睹，在此特別感謝大家。

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熊厚基說，雖然要離別，還是忍不住要嘮叨、提醒各飛行部隊長，目前飛機已進入中壽期階段，一定要將飛安做最好的把關及落實經驗傳承，各級人員請秉持以往的態度，「努力、努力、再努力共同愛護、維護空軍」。

熊厚基最後表示，他要把之前軍務會報提到的一段話與大家分享，「努力到無能為力，拚搏到感動自己」。祝福空軍軍運昌隆，並懇請多支持新任司令劉任遠上將。（編輯：林克倫）1110430