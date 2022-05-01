柯文哲：台灣不可能永遠鎖國 要準備與病毒共存

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北1日電）台北市長柯文哲今天表示，與病毒共存是不得已選項，今年2月他看到入境確診都超過100人，除非鎖國才可能清零；老實說台灣不可能永遠鎖國，既然要打開邊境，就要準備與病毒共存。

台灣民眾黨上午成立客家委員會，黨主席柯文哲等人出席。

針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，由於確診者大增，考慮規劃快篩陽性才能到醫院進行核酸（PCR）檢測。柯文哲會前受訪指出，每天的報表都會呈現防疫專責病房及專責旅館的剩餘總數，此數據是以全台來統計，但目前疫情集中台北、新北、基隆及桃園，「除非把北部病患送往南部，否則沒用」。

柯文哲說，因為他與新北市長侯友宜在第一線帶兵打仗，所以才說不要在辦公室吹冷氣看報表，這樣會跟第一線有誤差。

媒體詢問柯文哲，前副總統、中研院院士陳建仁也嗆你應該回去讀書，柯文哲回應，書上的事是一回事，實際作戰又是一回事，在防疫能量沒有受到威脅前還是會讓活動照常舉行，他每天都在看報表了解醫院剩下多少量能，如果威脅到那條底線就會踩煞車，台灣不能像香港一樣，讓病人堵在急診室進不去。

媒體追問，是否選舉將至，「陳建仁才這麼嗆」，柯文哲則笑答，文章應該是小編替陳建仁撰寫的，政治人物自己看臉書的沒幾個。

針對國民黨副主席連勝文說，民進黨之所以會在社會還沒有做好準備的情況下，就決定要與病毒共存，出發點還是政治考量。柯文哲坦言，與病毒共存是不得已的選項，他今年2月看到入境確診都超過100人，除非鎖國才有可能清零，但學理上不可能，老實說台灣也不可能永遠鎖國，既然要打開邊境，就要準備與病毒共存。

至於外傳綠營將與黃珊珊合作拚台北市長一事，柯文哲指出，包括日本、歐美等先進國家，大城市的市長常常是無黨籍，在中央層級才會進入意識形態的辯論，所以他很希望地方政治可以地區性，以解決人民生活為目標，若以此條件來看，他認為黃珊珊做得很好，而台北市更是成功的典範，不僅局長有民進黨、親民黨，3個副市長也來自各黨派，這樣是比較好的模式。

媒體詢問，今天與同黨立委賴香伶同台，是否代表兩人已經解開誤會，柯文哲回應，政治上吵吵鬧鬧很正常，這是政黨健康發展，不要表現一團和氣，但其實在背後下毒手。（編輯：林淑媛）1110501