蘇貞昌：持續檢討防疫策略 籌備能量邁向正常生活

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行政院長蘇貞昌（中）1日上午在指揮中心召開擴大防疫會議，聽取各項醫療量能的籌備狀況，討論接下來的防疫策略。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年5月1日

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（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院長蘇貞昌今天說，「3+4」居隔新制實施後大幅減輕衍生的社會成本，隨疫情發展可持續檢討防疫策略；各國紛紛解封、與病毒共存，台灣在籌備好量能後，也要繼續往正常生活邁進。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌早上9時在指揮中心召開擴大防疫會議，聽取各項醫療量能的籌備狀況，討論接下來的防疫策略。

蘇貞昌表示，這波疫情99.7%都是無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施，在醫療量能能維持、中重症能受充分照顧下，降低對民眾生活影響。「3+4」居隔新制實施後，隔離人數已降低到現在的2萬多人，大幅減輕衍生的社會成本，也讓更多人免於受疫情干擾、正常生活。

蘇貞昌指出，隨著疫情發展，可持續檢討防疫策略，為第一線的醫療人員和行政人員減壓。確診者的自主回報系統已上線，請指揮中心加強宣導，讓更多民眾習慣、熟練使用，減少疫調的行政負擔。

蘇貞昌說，世界各國都紛紛解封，與病毒共存，台灣在籌備好量能後，也要繼續往正常生活邁進，逐漸走向新的防疫階段。但是在中重症的照顧、長輩與高風險族群的照護上，特別是獨居的長輩，仍然要持續用心，讓整體社會都能一起順利前進，走過疫情。

指揮中心表示，目前實施「3+4」隔離新制後，大幅降低隔離人數。截至4月28日止，居家隔離累積人數45萬4928人，但解除隔離已有43萬3092人，管理中只有2萬1836人。

指揮中心說，近來疫苗施打意願較高，疫苗人口涵蓋率第一劑為84.82%、第二劑為80.08%、追加劑為59.58%，預估到5月8日左右，追加劑可到達62%。其中65歲到74歲長者追加劑涵蓋率為73.7%、75歲以上為59.7%，長者的疫苗接種仍有努力空間。5月2日到13日期間，各地方將進行6歲到11歲兒童的莫德納疫苗接種。

指揮中心說，快篩試劑實名制實施3天來，到貨與銷售狀況尚稱穩定，由於假日物流能量、營業藥局較少，會採以分批、分時段配送方式因應，讓各銷售據點都能有足量到貨。隨著國外大量快篩試劑到貨，指揮中心會依照各方需求持續供貨。（編輯：楊凱翔）1110501