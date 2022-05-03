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立院三讀修法 旅館損國家利益最高罰50萬

2022/5/3 13:00
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（中央社記者郭建伸台北3日電）諾富特飯店去年爆發群聚，立委質疑最高罰則僅新台幣15萬元太低。立法院會今天三讀通過修正發展觀光條例部分條文，調高旅館業、旅行業相關罰則，違反情節重大事件者，可處15萬以上50萬元以下罰鍰。

現行發展觀光條例明定，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有玷辱國家榮譽 、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，處3萬至15萬罰鍰；情節重大者定期停止營業或廢止營業執照。

華航諾富特群聚案被外界視為去年本土疫情延燒的導火線之一。民進立委林俊憲去年提出發展觀光條例修正草案，他在提案說明指出，在諾富特群聚事件中，飯店未做好防疫措施，造成疫情延燒，對國家利益損害極大。

林俊憲指出，現行最高罰則僅能處15萬元罰鍰，顯然不符罪刑相當原則，因此提案修法強化遏阻，避免類似事情再發生。

立法院交通委員會日前初審通過發展觀光條例修正草案。立法院會於今日三讀通過修正發展觀光條例部分條文。

三讀通過條文調高旅館業、旅行業相關罰則，若違反情節重大事件者，可處15萬元以上50萬元以下罰鍰。

三讀通過條文增訂，經受停止營業處分仍繼續營業者，處50萬元以上罰鍰，並得按次處罰。

現行條文已有旅館業受僱人員違規相關條文，但最高僅處5萬元罰鍰。三讀通過條文新增，受僱人員違反情節重大者，處5萬元以上30萬元以下罰鍰。（編輯：楊凱翔）1110503

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