被問是否為疫情請辭下台 陳時中：不回應這類問題

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衛福部長陳時中（左）4日被問及是否為疫情失守下台，陳時中聽到問題後表示，「下一題，已經下台就沒有回應了」。媒體追問是否真有計畫請辭，他則表示，現在都不回應這類問題，基本上在位置上就好好做。中央社記者王騰毅攝 111年5月4日

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（中央社記者郭建伸台北4日電）本土疫情升溫，衛生福利部長陳時中今天被問及是否為疫情失守下台，但陳時中聽到問題後先是靜默5、6秒，但隨即稱「下一題，已經下台就沒有回應了」。媒體追問是否真有計劃請辭，陳時中說，他不回應這類問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、教育部就「如何逐步降低菸品燃燒後所產生煙霧的有害物質排放濃度，以維護國人健康，暨校園菸害防制實施計畫執行情形」進行專題報告並備質詢。

陳時中在會前接受媒體訪問，媒體今天仍多聚焦在快篩試劑不足、快篩陽性視同確診等議題。

有媒體詢問到，有在野人士認為疫情失守，要求陳時中應下台，詢問陳時中回應。

但陳時中聽聞這個問題後靜默約5、6秒後，表示「下一題，已經下台就沒有回應了」。

但陳時中的說法讓許多在場媒體錯愕，後續又追問，已經下台的說法是否指有相關計畫。

陳時中表示，他現在都不回應這類問題，基本上在位置上就好好做。

此外，由於外界頻頻點名陳時中將披民進黨戰袍參選台北市長，媒體也詢問，有意參選台北市長國民黨立委蔣萬安目前積極啟動布局，媒體也詢問陳時中看法。

不過，陳時中表示，現在不談選舉。（編輯：蘇龍麒）1110504