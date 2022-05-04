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政院擬修法 服役逾10年官兵遺族比照榮眷照顧

2022/5/4 21:07（5/4 22:22 更新）
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行政院會5日擬通過「兵役法」第44條修正草案，官兵服役10年以上若不幸亡故，遺族得比照國軍退除役官兵遺眷。（中央社檔案照片）
行政院會5日擬通過「兵役法」第44條修正草案，官兵服役10年以上若不幸亡故，遺族得比照國軍退除役官兵遺眷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）為加強對國軍官兵眷屬的照顧，行政院會明天擬通過「兵役法」第44條修正草案，官兵服役10年以上若不幸亡故，遺族得比照國軍退除役官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧。

政院官員晚間指出，相關修法於明天行政院會通過後，將於政院會後記者會說明。

根據國防部兵役法第44條修正草案條文總說明，軍中服現役10年以上的官兵，可向退輔會申請核認為無服務照顧期限的第一類退除役官兵（榮民），但未及退伍除役並向退輔會申請核認為榮民前，即不幸因病或意外等亡故者，目前尚無「國軍退除役官兵輔導條例」所稱的退除役官兵資格。

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國防部說明指出，考量官兵對國家的貢獻與服役10年以上退伍除役官兵等同，其遺族除了經國防部撫卹照顧外，確實有比照榮民遺眷照顧的需要；因此，修正兵役法第44條，增列曾服現役10年以上亡故官兵的遺族，得比照國軍退除役官兵遺眷，由退輔會依相關法令照顧。

草案也有但書，增訂若官兵服現役10年以上亡故者，因酒後駕駛動力交通工具、施用毒品、犯罪自殺，或從事其他違法行為致死者，不適用上述修法內容。（編輯：林興盟）1110504

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