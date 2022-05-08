民團挺烏克蘭 串聯三城市發起集會

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台灣烏克蘭陣線8日下午在台北中正紀念堂自由廣場舉辦烏克蘭邁向勝利集會，與會者手拿照片，堅信烏克蘭軍隊能守住家園，迎向勝利。中央社記者裴禛攝 111年5月8日

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）台灣烏克蘭陣線今天選在母親節舉辦「邁向勝利集會」，組織創辦人Jen表示，當台灣許多人與母親歡慶這珍貴日子時，許多烏克蘭母親卻在孩子面前遭受俄羅斯士兵強暴，性侵受害者還包括男童、女童，甚至嬰幼兒。

負責組織台北場活動的旅台烏克蘭人何曼柯（Alex Khomenko）說，「今天我為許多烏克蘭母親心碎」，俄羅斯明天將在紅場閱兵，以往5月9日勝利日閱兵是慶祝二戰擊潰德國納粹，今年俄羅斯卻是為入侵烏克蘭壯聲勢，俄國閱兵秀的同款坦克，搗毀了烏克蘭人的家園和城市，「烏克蘭絕對會戰鬥到底」。

「邁向勝利集會」今天下午2時到3時半同步在台北、新竹、台中舉辦。在台北自由廣場舉辦的活動邀請烏克蘭與台灣講者上台分享，最後並拉起7公尺乘5公尺巨幅烏克蘭國旗，演奏烏克蘭國歌，活動在眾人同喊「Slava Ukraini（榮光歸烏克蘭）」中結束。

這幅巨幅國旗是由旅台立陶宛人Migle Matekunaite手工製作，她和波蘭丈夫都力挺烏克蘭活動；她表示，自己上網訂購布料，花了兩晚縫製國旗。

旅居台灣的烏克蘭人安多利（Anatolii BAkurov）致詞時表示，台灣與國際熱切協助烏克蘭，絕對是讓烏克蘭迄今仍能奮戰的重要因素，「沒有全球關注，烏克蘭馬上會輸」。

安多利舉例，國際的聲援即使是象徵性的，仍意義深遠，就像日本二戰遭原子彈轟炸後，1位小女孩因輻射重病，她相信折千隻紙鶴就能恢復健康，最後沒折完就過世了，全世界都為這個故事哀傷感動不已，發起反核武與祈求和平運動；目前在台烏克蘭人也發起為烏克蘭軍人募捐裝備的活動，已經送了許多防彈背心和頭盔到前線。

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獲得中研院獎學金的烏克蘭學生凱特琳娜（Kateryna Leliukh）致詞時說，她迄今回憶從烏克蘭逃離時，仍感覺非常恐怖，謝謝台灣讓她能繼續求學之路，「遙遠的台灣比鄰近的俄羅斯更像烏克蘭的兄弟，未來台灣與烏克蘭必能發展緊密的關係」。

民進黨連江縣黨部主委李問致詞指出，俄羅斯明天盛大為勝利日閱兵，讓今年慶祝打敗納粹的勝利日意義不同，成為自由民主與威權專制的對抗，馬祖與中國鄰近，對遭受威脅強鄰特別感同身受。（編輯：黃國倫）1110508

台灣烏克蘭陣線8日下午在台北自由廣場舉辦烏克蘭邁向勝利集會，與會者綁上烏克蘭國旗顏色的絲帶表達支持。中央社記者裴禛攝 111年5月8日

台灣烏克蘭陣線8日在台北、新竹、台中發起支持烏克蘭的「邁向勝利集會」，下午在台北自由廣場舉辦的活動邀請來自烏克蘭、台灣與國際的演講者發聲，傳達台灣力挺烏克蘭立場。中央社記者裴禛攝 111年5月8日

台灣烏克蘭陣線8日在台北、新竹、台中發起支持烏克蘭的「邁向勝利集會」，下午在台北自由廣場舉辦的活動，與會者攜帶標語表達台灣力挺烏克蘭。中央社記者裴禛攝 111年5月8日