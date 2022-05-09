疫情升溫 立委建議擴增集中檢疫所與防疫旅館

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（中央社記者王揚宇台北9日電）本土疫情升溫，時代力量立委陳椒華等人今天說，確診人數激增，讓集中檢疫所和防疫旅館空床數減少許多，呼籲指揮中心等應協助地方，擴增加強版集中檢疫所及防疫旅館，因應確診高峰所需的床位。

陳椒華今天與台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟理事、醫師林秉鴻等人在立法院召開記者會，對於醫療量能受到疫情衝擊，提出多項建議。

陳椒華說，呼籲中央流行疫情指揮中心應加緊增加醫療量能，例如盡速擴增加強版集中檢疫所及防疫旅館，也要增加社區PCR檢驗點提供服務，紓緩醫學中心和區域醫院的醫療緊繃。另外，民眾快篩結果若呈現陽性，就應直接給藥。

陳椒華指出，應準備足夠的抗病毒藥物，至少加訂百萬份，確保染疫者能獲得足夠的藥物治療等。

林秉鴻說，希望衛生福利部疾病管制署把COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症者，移出法定傳染病通報範圍；目前醫療前線狀況嚴峻，希望此時的醫療處置可以除罪化，否則大量傷病一來，無法按照醫療常規，政府也應嚴防及排除醫療暴力，維持看診秩序。（編輯：郭無患）1110509