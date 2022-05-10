減輕租屋壓力 國民黨團主張增加租屋支出扣除額

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（中央社記者王承中台北10日電）國民黨團書記長萬美玲今天表示，年輕人租屋負擔愈來愈重，國民黨團主張將租屋支出扣除額由現行12萬提高至30萬元，同時由列舉扣除額修正為特別扣除額，減輕青年租屋壓力。

國民黨立法院黨團團書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、吳怡玎今天在立法院召開「落實居住正義 租屋減稅降負擔」記者會，並邀請巢運發言人彭揚凱、崔媽媽基金會執行長呂秉怡等人與會。

萬美玲表示，內政部統計公布的租金指數今年2月已來到105.25，是41年來最高點。租金指數自民國99年起穩定增加，讓年輕人租屋負擔愈來愈重，實價登錄根本無法反映實際的狀況，租金上漲幅度及速度超過政府所公布的數字。

萬美玲指出，國民黨內政委員會召委鄭天財12日將排審租賃住宅市場發展及管理條例相關修正提案，希望讓租屋市場對年輕人更加友善。國民黨立委也提案將原租屋列舉扣除額12萬元，修正為特別扣除額30萬元；而國民黨財政委員會召委羅明才也會儘速審查所得稅法相關提案，以減輕青年朋友租屋的壓力。

鄭正鈐指出，此次提案修法將租賃住宅市場發展及管理條例中的租屋支出申報，由列舉扣除額改為特別扣除額，主要是因為使用列舉扣除額可能會繳較多的錢，對年輕人不利。同時呼籲對房東所得扣除額適度提高，以減低房東阻力。希望透過修法逐步落實居住正義，減輕租屋者的負擔。

黨團副書記長吳怡玎表示，在實務上，押金也是租屋者的另一個壓力，有糾紛時常與房東吵翻天，在其他國家租屋押金是由第三方公正單位托管的，她也提案修法將押金朝第三方公正單位托管方式，讓租屋者更有保障，這也是讓租屋黑市透明化重要的一步。

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彭揚凱指出，民團的訴求就是將列舉扣除額改為特別扣除額，並由12萬元提高為30萬元。內政部推估全台有100萬家庭租屋，卻只有2.7萬戶申報租金抵稅，重要的原因在於制度的不合理。現在扣除額只有12萬元，等於每月1萬元，與現實狀況不符，對租屋者沒有任何誘因申請租金支出。

呂秉怡則表示，台灣現在的租屋黑市對租屋者而言，權益並沒有受到保障。以台北市為例，針對租屋糾紛的民政調解成功率只有34.2%，而消保調解成功率有85.1%。消保官會出公文書，對房東較有戒慎恐懼的效果。呼籲本次修法要將消保精神納入法條，以保障房客權益。（編輯：翟思嘉）1110510