調整學生座位侵犯隱私 監院糾正北市東園國小

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監委王幼玲今天說，台北市東園國小去年5月間因疫情考量，對家長在醫院工作的學生，調整座位到教室後方，事後說明卻涉及洩漏學生個資，衍生更多紛擾，監察院通過糾正東園國小。

王幼玲透過新聞稿指出，去年5月間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市東園國小2年級疑有特教需求的學生，告知導師母親在和平醫院工作，遭班導師以其家長在醫院工作為由，調整座位到教室後方；調整後也未在第一時間通知家長，且被傳到LINE家長會群組，家長事後才得知，明顯侵犯隱私，造成家長感受被差別待遇。

調查發現，蔡姓班導師向監察院及台北市政府教育局都表示，是防疫考量將學生調整座位，對校方則說明是「班級經營」；但東園國小為弭平事件，澄清稿不但未說明清楚，卻提到孩子的特徵，涉洩漏個資等相關爭議，使家長無法接受，衍生更多紛擾。

監察院教育與文化委員會12日通過糾正台北市政府教育局所屬的東園國小。

王幼玲表示，兒童權利公約（CRC）揭示，禁止兒童因其父母的身分而遭受到一切形式歧視，政府機關為兼顧防疫且避免歧視，應依兒童權利公約規定，及2020年聯合國人權理事會通過的健康環境實現兒童權利報告，主動蒐集兒少及利害關係人意見，確認防疫措施從擬定到公布實施，能有效蒐集兒少意見，反映兒少需求，確保資訊公開透明，落實兒少家庭權、表意權與最佳利益。

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王幼玲指出，東園國小確實針對家長職業來設定學生防疫措施，且未考量個資保護，處置不當，核有缺失。經台北市政府教育局介入調查，結果明確指出該學生是因防疫考量遭換位置，校方應加強溝通技巧，適時瞭解學生家長反映的意見，發揮溝通、協調、處理的功能，而非讓問題更形複雜。

王幼玲說，本案也凸顯東園國小、台北市政府教育局對禁止兒童遭受歧視的規定知能不足。針對東園國小家長會常因意見溝通導致爭議，請台北市政府教育局輔導協助東園國小積極檢討改進，並建立良好溝通管道及信任關係，共同合作促進教育發展及專業成長。（編輯：林興盟）1110512