陳日君等遭港府拘捕 國民黨強烈譴責

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）香港政府11日拘捕天主教香港教區榮休主教陳日君、歌手何韻詩等人，國民黨今天表示，即便上述人等已先後在深夜獲釋，對於如此粗暴、傷害言論自由及民主價值的行動，仍要表達強烈的譴責。

國民黨今天下午透過臉書表示，站在守護民主自由的立場，國民黨始終聲援香港人爭取民主與法治的行動，自2014年以來已將近20次。而在港版國安法過關之後，香港民主受到嚴重打擊，不僅體制內議會力量DQ頻傳、街頭表達意見被封殺，民主自由空間幾近瓦解，作為民主價值與地理上的近鄰，國民黨深為憂慮。

國民黨指出，近日，香港以新的選制選出新一任由警隊出身的香港特首李家超，其更宣稱要持續推動「23條國安立法」，才不過4天，就立刻發動針對民主人士的逮捕行動，更彰顯香港民主正受到進一步的壓迫。香港人民此時此刻難以發聲，大家不能噤聲默許，更要幫忙高聲呼喊：「把人權、民主、自由、法治的精神，還給香港社會」。

國民黨表示，國民黨不只聲援，更曾提出修法草案修正港澳條例第18條，提出更具體協助香港人的版本，希望援助香港民眾更好地通往自由。當前執政的民進黨政府，更有責任以具體行動協助正受壓迫、持續爭取民主的香港人。

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國民黨指出，回顧1997年6月，當時於香港劃歸中華人民共和國統治前夕，陸委會曾發表一個「對『九七』香港情勢的立場與政策說帖」，中華民國外交部不承認中共為代表方的「中英聯合聲明」，並主張香港為我固有領土，希望香港持續自由、民主發展，繼續保持國際地位。

國民黨強調，Be Water，這是香港民主運動的重要口號，更是一種精神。香港永遠會存在於世界各地與大家心中，而只要中華民國政府沒有忘記與香港的特殊關係，始終有機會讓香港和中華民國的未來走向朗朗乾坤。今天，大家再度聲援香港民主自由，堅持人權與法治價值，期待終有一日，香港能如今日台灣一般自由。（編輯：蘇志宗）1110512