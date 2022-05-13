彰化升格審查建議不同意 邱建富批施政沒幸福感

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）彰化縣申請改制直轄市，內政部審查小組建議行政院不予同意。對此，民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，彰化縣長王惠美施政讓彰化人沒幸福感，造成人口流失，今天結果早已料到。

內政部長徐國勇今天主持召開彰化縣政府改制直轄市計畫內政部審查會議，縣長王惠美帶領縣府團隊北上列席簡報，彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍等人也在縣議會定期會隔空為縣府加油，審查會議約自上午9時起進行2小時。

王惠美會後接受媒體聯訪表示，謝謝召開審查會處理彰化縣升格議題，委員提出問題非常廣泛，縣府團隊都全力回應，盡量爭取彰化縣升「都」機會，會中氣氛很好，升格結果不是委員會今天說過就過、說不過就不過，還牽涉行政院是否核准，只能盡全力爭取，希望能給彰化機會。

王惠美說，委員會今天開會內容將送行政院，需待行政院何時決定，「可以3天核准，也可以3個月」，就看行政院意見，她要拜託長官們看到彰化的努力，每次選舉都說決戰中台灣，「彰化贏，台灣就贏」，但每次選舉完就忘記彰化，「我們希望能看見彰化的努力」。

審查會議後，內政部發出新聞稿指出，經出席委員綜合討論後達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市，審查結論及改制計畫將於近期函報行政院做最後核定。

縣府人員透露，離開會議前，皆未獲知審查小組的建議，搭高鐵剛下車才知道。截至下午2時，縣府未有回應，不過有意參選彰化縣長的邱建富透過媒體群組表示，王惠美從一開始毫不在乎，到看民意風向後改口積極爭取，急就章抄襲過去計畫書送件，「今天的這個結果早已顯見」。

邱建富指出，王惠美施政更是讓彰化人沒幸福感，造成人口快速大量流失，「夠格的彰化，不夠格的縣長」，讓彰化錯失良機，而他也大膽預測，「甩鍋縣長阿美」一定會說中央看藍、綠卡彰化，但王惠美自己不努力，不要怪別人。

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王惠美於審查會前致詞說，俗話說「一府二鹿三艋舺」，台北最早成為直轄市，台南也已升格，彰化也是具數百年光榮與歷史的大縣，更是中部政治、經濟、交通中心，彰化絕對符合升格條件，提出申請案時人口超過125萬人，今年3月人口密度比高雄市、台南市還高。

王惠美表示，北部有3直轄市、南部2直轄市，中部只有1直轄市，基於區域均衡發展，彰化升格絕對有必要；近年彰化成為高價值精密設備與電子產業聚落，上市櫃公司、隱形冠軍公司及投資額不輸其他直轄市，且稻米、花卉蔬菜、葡萄、雞蛋、畜牧等多項產量全國最高，近年也逐步升級「智慧農業」。（編輯：謝雅竹）1110513