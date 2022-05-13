彰化申請升格直轄市 內政部：審查小組建議不予同意
2022/5/13 12:27（5/13 13:05 更新）
內政部13日召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組會議，指出彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市。圖為彰化著名地標八卦山大佛。（彰化縣政府提供）
（中央社記者賴于榛台北13日電）內政部今天召開彰化縣升格案審查小組會議，審查小組認為，彰化整體人口長期呈現下降趨勢，且在政治、經濟、文化及都會區域發展等也有努力空間，因此將建議行政院不同意改制為直轄市。
內政部今天召開會議，審查彰化縣遞交的升格計畫書，並於會後發布新聞稿。
內政部說，審查小組認為直轄市的設置，應符合地方制度法人口聚居達125萬人以上的人口條件，而彰化縣在111年4月底人口數不滿125萬人，且整體人口長期呈現下降趨勢，在政治、經濟、文化及都會區域發展等相關條件也有努力空間，取得一致共識建議行政院不同意改制。
內政部說，審查結論及改制計畫將於近期函報行政院做最後核定。
另外，內政部也補充，雖然審查小組認為彰化縣現況條件暫時無法升格為直轄市，但充分感受到彰化縣民對於升格的渴望，也聽到了彰化縣民對於地方發展的期待，不論後續行政院如何決定，相信中央都會持續與彰化縣通力合作，持續挹注資源並推動各項重大公共建設，提升彰化縣的競爭優勢與潛力。
彰化縣長王惠美稍早也率局處首長北上說明。她會後表示，會中縣府對審查委員的提問都依準備與先期規劃回應，會議氣氛良好，也呼籲中央看到彰化的努力，別選舉完就忘記彰化。
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今天的審查會議是依照內政部審查改制計畫作業要點規定，由改制計畫審查小組召集人、內政部長徐國勇主持，中央相關部會副首長及學者專家擔任審查委員。
會議先由審查小組確認會議進行規則及審查標準，之後由彰化縣政府進行改制計畫簡報並接受審查委員詢答，最後由審查委員綜合討論提出審查結論。（編輯：楊凱翔）1110513
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