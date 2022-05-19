國軍45處重點營區將建置中科院無人機防禦系統

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（中央社記者游凱翔台北19日電）因應無人機威脅，軍方今表示，國防部已核定動支新台幣43億5144萬元，由空軍統籌建案，在全台外離島、高山站台、飛彈陣地等45處營區建置「遙控無人機防禦系統」，資通電軍率先與中科院簽署委製協議書。

國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所曾示警，中國廠商在小型無人機方面稱霸全球商業市場，可預期國軍一旦遭遇地面武裝衝突時，將不可避免面對無人機威脅，因此西方國家有關反制小型無人機相關能力的建構發展，值得台灣注意。

根據國防部民國111年度預算書內容刊載，為防範無人機，針對基地（港口）、機場，建立遙控無人機防禦系統；另外，離島、獨立營區、高山站台、飛彈陣地等重要機敏營區依營區範圍，對入侵營區的無人機實施偵蒐、干擾，提升基地、飛航安全維護及戰時防衛作戰能力。

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內容指出，此案由空軍統籌建案，陸海空三軍共編列新台幣43億5144萬元持續預算，除海軍執行期間為111年至112年外，陸軍及空軍執行期間為111年至115年。空軍預算書顯示，此防禦系統將建置於全台45處營區。

軍方今天表示，國防部已核定動支這筆預算；根據政府電子採購網今天刊載，資通電軍指揮部也率先與研製無人機防禦系統的國家中山科學研究院簽署委製協議書，執行期程至115年止。（編輯：郭無患）1110519