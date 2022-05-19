蘇貞昌：0+7民調近8成支持 續改善防疫資訊系統

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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院長蘇貞昌今天表示，政府為維持整體公衛防疫量能，推出「0+7」新制，據民調顯示，受到近8成民眾支持；另防疫資訊系統仍有需要改善的部分，請政務委員唐鳳隨時緊盯，即時甚至超前解決問題。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中對近日疫情表示，本土疫情持續發展，但輕症或無症狀的比例仍然維持近99.8%，政府將審慎因應，隨時調整策略。

蘇貞昌說，指揮中心為保全醫療量能，從17日起調整輕重症分流的收治原則，住院以中重症為主，用來確保最需要醫療的確診者，能即時獲得妥善照護，同時也將「0+7」措施，也就是打滿3劑可免除居家隔離，進行7天自主防疫，擴大適用確診者的同住家人。

他表示，「0+7」新制，根據相關媒體民調顯示，受到將近8成民眾的支持。

蘇貞昌說，昨天起，65歲以上長者只要快篩陽性，經過醫事人員確認即為確診，且若經醫師評估有需求就可以給藥。而為保障無法接種疫苗的學齡前兒童，各大醫療院所的「兒童綠色通道」也都陸續開設。

另為提供快篩陽性的民眾進行PCR檢驗及領藥服務，蘇貞昌表示，中央在北北基桃開設8處大型篩檢站，每天可增加超過5000個篩檢量能，其中6站設有可快速提供篩檢、評估、給藥3合1的服務，而且動線、秩序也都相當良好。

在口服抗病毒藥物方面，他說，輝瑞（Paxlovid）庫存仍有56萬人份，之後還有15萬人份會到貨；指揮中心也已追加採購10萬人份的默沙東藥廠藥物莫納皮拉韋，其中3.5萬份已到貨。

疫苗部分，蘇貞昌表示，從目前死亡案例數來看，沒有完整接種者占7成之多，請衛福部與各地方政府持續加強宣導，提高疫苗覆蓋率；而政府所採購的輝瑞BNT兒童疫苗，已有77萬多劑到貨，預計25日起提供5至11歲的兒童開始施打，請教育部與衛福部密切配合，做好施打規劃。

他也說，防疫資訊系統還有需要改善的部分，感謝唐鳳連續多天協助調整、改善，也仍請唐鳳持續緊盯，有任何狀況都要即時，甚至超前解決。

近日防疫保單惹爭議，蘇貞昌表示，感謝金管會主委黃天牧明白、明快地處理，解決相關的爭議，如果有需要，政院將給最大的支持，也請政院秘書長李孟諺、羅秉成與衛福部在需要時候給予協助，讓民眾、保戶，及業者都能夠清楚明白規範。

另外，蘇貞昌說，為讓確診者得到所需要的關懷跟協助，各部會現已陸續成立關懷小組，也請各部會業管範圍，如勞動部就自營工作者及無一定雇主勞工、教育部就各校教職員及學生等比照此模式進行。（編輯：林興盟）1110519