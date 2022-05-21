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國民黨團籲紓困補貼勞工 發家庭照顧津貼

2022/5/21 11:43
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨立法院黨團今天表示，疫情持續延燒，對中小企業、勞工的影響非常大，需要紓困協助，要求行政院立即規劃實施紓困；此外，也呼籲針對家中有國小以下孩童的家長，給予新台幣1萬元的家庭照顧津貼。

國民黨團上午召開「無薪假又創新高，紓困補貼助勞工」記者會，黨團總召曾銘宗和3位副書記長謝衣鳯、鄭正鈐、吳怡玎出席。

曾銘宗表示，相關經費來源可透過特別預算、年度預算、第二預備金等來處理。經過評估，紓困預算的金額應該足夠，但若疫情非常嚴重，紓困金額非常龐大，無法因應，國民黨團會要求召開臨時會，增加議程來討論相關經費。

謝衣鳯指出，觀光、交通、旅宿、餐飲等行業，亟需政府協助，國民黨團要求行政院一定要紓困，並對營運損失給予補貼，也希望能給中小企業低利的專案貸款。

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鄭正鈐也說，放無薪假的人數持續攀高，政府的紓困補助應延長，尤其對無薪假的弱勢勞工，更應該給予適度的補貼。

吳怡玎表示，不只無薪假創新高，有些家長有工作，卻去不了，必須在家照顧停課的孩子。她說，學校停課，讓家長蠟燭兩頭燒，希望政府能比照去年疫情狀況，除了預防性停課至暑假外，也能給予家中有國小以下孩童的家長，新台幣1萬元的家庭照顧津貼。（編輯：黃瑞弘）110521

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