外交部：祝賀澳洲完成大選 持續深化台澳關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北21日電）外交部今天表示，澳洲國會大選今天順利舉行，台灣對此表達誠摯祝賀，台澳為共享自由、民主、人權及法治等普世價值的理念相近夥伴，台灣將在既有堅實基礎上，持續與澳洲新政府穩健深化雙邊關係。

外交部晚間發布新聞稿表示，澳洲國會大選今天順利舉行，依據目前最新開票結果，將由澳洲聯邦眾議員艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的勞工黨籌組新政府，台灣對澳大利亞順利完成此次國會大選表達誠摯祝賀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部指出，台灣與澳洲為共享自由、民主、人權及法治等普世價值的理念相近夥伴，澳洲近年持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，強調維持台海和平穩定重要性；台澳互為重要經貿夥伴，在貿易、投資、潔淨能源、科技、教育、文化、農業等相關領域合作交流日益密切，近年雙邊關係各項實質進展有目共睹。

外交部強調，台灣將在既有堅實基礎上，持續與澳洲新政府穩健深化雙方在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：林克倫）1110521