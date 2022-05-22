華府龍舟賽熱鬧回歸 蕭美琴協同美歐代表揭序幕

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睽違兩年後，華府龍舟賽21日在波多馬克河熱鬧回歸。駐美代表處籌組7支隊伍參賽，駐美副代表王良玉（右前1）、鄭榮俊（左前4）也親自下海，帶領駐美處主隊伍。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月22日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）睽違兩年後，華府龍舟賽今天再次在波多馬克河熱鬧開划，吸引數百人參賽。駐美代表蕭美琴協同美方官員與捷克、立陶宛等友好國家駐美使節，為比賽揭開序幕，展現彼此好情誼。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦兩年後，由「大華府台美文化協會」（TUSCA）主辦的龍舟賽今天在波多馬克河登場，吸引多達800人參賽。

蕭美琴身穿印著「台灣」、「團結更強大」（Stronger Together）英文標語的白T恤出席開幕，與美國國務院全球公共事務局代理助卿包日強（Richard Buangan）、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）同台為比賽揭開序幕。

蕭美琴致詞表示，她很高興看到龍舟賽睽違兩年後再次舉行，吸引前所未見的參賽人數。她說，端午節是台灣長年傳統，慶祝愛國精神，人們會在這天吃粽子；活動會在中午準備粽子與珍奶，讓外國友人感受台灣美味。

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為響應活動，蕭美琴說，駐美代表處籌組7支隊伍參賽，成員包括來自美國國會、媒體圈及美國政府的友人；駐美副代表王良玉、鄭榮俊也親自下海，帶領駐美處主隊伍。

除美國官員外，多位與台灣友好的歐洲國家貴賓也應邀出席，包括捷克駐美大使柯蒙尼契克（Hynek Kmonicek）、斯洛伐克駐美大使雅沃爾契克（Radovan Javorcik）、立陶宛國會外委會成員帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）、立陶宛國會國安暨國防委員會主席卡斯基烏納（Laurynas Kasciunas）、立陶宛駐美公使史普考斯卡斯（Dovydas Spokauskas）等。（編輯：劉學源）1110522