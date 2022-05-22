劍潭山步道棚架毀損、違建多未列管 監院糾正北市府

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（中央社記者陳俊華台北22日電）監察院指出，劍潭山親山步道沿途有近300處民眾自建的休憩平台，截至去年底仍有188處未處理，部分棚架毀損、水電管路雜亂，且違建查報列管比率明顯偏低，監察院通過糾正台北市政府。

根據監察院最新公布的糾正案文，提案的監察委員浦忠成表示，劍潭山親山步道不只是台北市民晨運健身的場所，也是國際旅客常造訪的景點，步道沿途都是公有土地，早期由民眾自建近300處休憩平台，至今仍有山友會、羽球社、體育會、歌友會等私人團體設置的房舍、舖面、棚架等各式設施。

調查報告指出，台北市政府雖從民國102年起，陸續回收閒置休憩場域，但截至110年底仍有188處休憩平台尚未處理，且部分棚架毀損、水電管路雜亂，或上鎖、封閉私用，破壞自然環境；且臨中山北路側地勢陡峻，更受捷運線長期擾動影響，不僅嚴重破壞親山步道整體景觀，恐有危害公共安全之虞。

調查報告表示，台北市政府雖然說111年將再拆除15處休憩平台，但處理速度緩慢，顯見北市府未善盡維護公有場域及國際觀瞻之責，核有違失。北市府允宜整體檢討，或訂定法令予以明確規範、研擬具體管理維護機制。

報告中也說，台北市建築管理工程處雖曾在95年列管14件違建、110年12月查報列管15件違建，查報列管比率明顯偏低；且劍潭山步道屬山坡地範圍，沿途水泥舖面及棚架構造物林立，有危害水土保持之虞，且部分構造物毀損恐影響公安，北市府多年來未積極查處，顯有怠失。

調查報告指出，北市府工務局大地工程處雖從102年起，辦理環境安全檢查改善及回收閒置休憩場域，但至今仍接引公廁用水供私人團體使用，導致管線密布、景觀紊亂；另外，也未一併查核私自引接電源轉供線路私用，民間團體更將電線隱蔽在樹叢間或埋在地下，如果發生短路、漏電情事，恐危害山林及遊客，核有疏失。

調查報告表示，劍潭山步道沿途寺廟達十餘家，北市府民政局只在96年、97年清查列管立案及未立案宗教場所共計8家，顯未落實每年清查及列冊輔導管理，核有怠失。

監察院指出，17日通過浦忠成所提調查報告，並依監察法糾正台北市政府，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善。（編輯：蘇志宗）1110522